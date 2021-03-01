Актуальные советы в весенний период
Кальций можно сравнить с цементом в нашем организме. Однако этот элемент не только укрепляет кости, ногти и волосы, но также регулирует работу нервной системы и мышц, повышает иммунитет, снижает аллергические реакции и регулирует работу сердца. Мы привыкли думать, что самое большое содержание кальция находится в молоке, сыре или твороге, но его можно найти и во многих других продуктах.
1. Кунжут
Среди растительных источников больше всего кальция находится в кунжуте. Всего 100 грамм этих маленьких семечек содержат 975 миллиграмм кальция и 17,7 грамм белка. Однако не забывайте, что в кунжуте есть ещё и фитиновая кислота. Это антинутриент, который снижает усвоение кальция и других минералов. Избавиться от кислоты поможет температурная обработка семян. Кунжут нужно просто замочить в воде на четыре часа, а затем слегка обжарить.
2. Сардины в масле
Консервированные сардины употребляются вместе с костями, поэтому в них много кальция. Кроме того, в них содержится белок и витамина D (68% от дневной нормы!), который, к слову, помогает усвоиться кальцию. Приятным бонусом можно считать то, что сардины — низкокалорийны.
3. Миндаль
В этом орехе также много фитиновой кислоты, которую можно снизить, замочив миндаль на 12 часов перед употреблением. Но обязательно помните, что большое употребление орехов может отразиться на вашей фигуре.
4. Чеснок
В 100 граммах чеснока содержится 181 миллиграмм кальция и 6,4 грамма белка. Если вы любите чеснок, почаще добавляйте его в блюда и закуски, ведь он также снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, имеет противоопухолевый и антимикробный эффекты и помогает нормализовать уровень глюкозы.
5. Петрушка
Сложно поверить, что кто-то за раз сможет съесть целый пучок петрушки, но зелень прекрасно подойдёт как приправа к многим основным блюдам, а современные повара научились готовить из петрушки даже десерты! Помимо кальция, в ней содержится витамин С, который нейтрализует фитиновую кислоту.
6. Сырые листья репы
Они богаты на углеводы и белки. Кроме кальция в листьях репы есть калий, фосфор и железо, а также витамины группы B и А. Плюс ко всему, они являются идеальным компонентом низкокалорийной диеты.
7. Листья одуванчика
Листья одуванчика устраняют излишки воды из организма, улучшают пищеварение и повышают работоспособность почек. Их можно использовать как в салатах, так и на бутербродах.
8. Капуста
В капусте содержится железо, кальций, магний, фолиевая кислота, витамины C, A и K. Она обладает противораковыми свойствами и богата на антиоксиданты, которые замедляют процессы старения клеток.
9. Фасоль и бобы
Лидером по количеству кальция является стручковая фасоль. В 170 граммах продукта содержится 24% суточной дозы кальция. В такой же порции белой фасоли — 13% дневной нормы, а в остальных видах — 4-6%. Бобовые также главный источник белка и фолиевой кислоты. А стограммовая порция тофу, приготовленного с добавлением морской воды, даёт 86% суточной нормы потребления кальция.
10. Апельсиновый сок
В апельсиновом соке мало кальция, который организм способен усвоить, поэтому многие производители обогащают продукт этим элементом. При этом в апельсиновом соке содержится до 50% суточной дозы кальция.
Красота и здоровье - Сегодня, 15:48 143
1. Кунжут
Среди растительных источников больше всего кальция находится в кунжуте. Всего 100 грамм этих маленьких семечек содержат 975 миллиграмм кальция и 17,7 грамм белка. Однако не забывайте, что в кунжуте есть ещё и фитиновая кислота. Это антинутриент, который снижает усвоение кальция и других минералов. Избавиться от кислоты поможет температурная обработка семян. Кунжут нужно просто замочить в воде на четыре часа, а затем слегка обжарить.
2. Сардины в масле
Консервированные сардины употребляются вместе с костями, поэтому в них много кальция. Кроме того, в них содержится белок и витамина D (68% от дневной нормы!), который, к слову, помогает усвоиться кальцию. Приятным бонусом можно считать то, что сардины — низкокалорийны.
3. Миндаль
В этом орехе также много фитиновой кислоты, которую можно снизить, замочив миндаль на 12 часов перед употреблением. Но обязательно помните, что большое употребление орехов может отразиться на вашей фигуре.
4. Чеснок
В 100 граммах чеснока содержится 181 миллиграмм кальция и 6,4 грамма белка. Если вы любите чеснок, почаще добавляйте его в блюда и закуски, ведь он также снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, имеет противоопухолевый и антимикробный эффекты и помогает нормализовать уровень глюкозы.
5. Петрушка
Сложно поверить, что кто-то за раз сможет съесть целый пучок петрушки, но зелень прекрасно подойдёт как приправа к многим основным блюдам, а современные повара научились готовить из петрушки даже десерты! Помимо кальция, в ней содержится витамин С, который нейтрализует фитиновую кислоту.
6. Сырые листья репы
Они богаты на углеводы и белки. Кроме кальция в листьях репы есть калий, фосфор и железо, а также витамины группы B и А. Плюс ко всему, они являются идеальным компонентом низкокалорийной диеты.
7. Листья одуванчика
Листья одуванчика устраняют излишки воды из организма, улучшают пищеварение и повышают работоспособность почек. Их можно использовать как в салатах, так и на бутербродах.
8. Капуста
В капусте содержится железо, кальций, магний, фолиевая кислота, витамины C, A и K. Она обладает противораковыми свойствами и богата на антиоксиданты, которые замедляют процессы старения клеток.
9. Фасоль и бобы
Лидером по количеству кальция является стручковая фасоль. В 170 граммах продукта содержится 24% суточной дозы кальция. В такой же порции белой фасоли — 13% дневной нормы, а в остальных видах — 4-6%. Бобовые также главный источник белка и фолиевой кислоты. А стограммовая порция тофу, приготовленного с добавлением морской воды, даёт 86% суточной нормы потребления кальция.
10. Апельсиновый сок
В апельсиновом соке мало кальция, который организм способен усвоить, поэтому многие производители обогащают продукт этим элементом. При этом в апельсиновом соке содержится до 50% суточной дозы кальция.
Красота и здоровье - Сегодня, 15:48 143
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