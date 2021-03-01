Три кита Кулебы и традиционное российское предупреждение

МИД РФ предостерёг Киев и его западных покровителей от дальнейшей эскалации в Донбассе, предупредил о последствиях и сообщил, что переложить на Россию ответственность за развитие худшего сценария не удастся.Министр иностранных дел Украины Кулеба в очередной раз собрался возвращать Киеву Крым. Скажу сразу - волноваться не стоит. «Возвращение» собираются организовывать традиционным способом.Во-первых, при помощи некой «утверждённой СНБО стратегии», которую никто в глаза не видел. И не увидит, ибо по множеству прежних документов ясно, что ничего хоть сколько-нибудь умного и отдалённо соответствующего действительности, украинские бюрократы там написать не смогли. Можно было бы опубликовать данный документ для развлечения публики, но над шутками в убогом украинском цирке уже давно не смеются ни в России, ни в Европе, ни в США, а на Украине так и просто плачут от безысходности. Тем более неуместно каким-то безвестным чиновникам СНБО конкурировать с президентом за титул главного клоуна страны.Во-вторых, Киев рассчитывает на консолидацию усилий своих международных партнёров на базе «Крымской платформы». Кто эти партнёры, почему они должны быть озабочены возвращением Крыма Украине, каким образом они будут консолидированы вокруг «Крымской платформы» и в курсе ли они о необходимости консолидации, а также как всё это должно повлиять на позицию России (от которой только и зависит статус Крыма), Кулеба не говорит. Не сообщает он и каким образом «консолидация» партнёров вокруг «Крымской платформы» должна взаимодействовать с тайной (утверждённой СНБО) стратегией. Является ли «платформа» частью «стратегии» или «стратегия» частью «платформы», а может они будут действовать по общему плану, но независимо друг от друга? Но тогда где этот план или кто его должен разработать?В-третьих, из всего этого, по мнению Кулебы, должна родиться «синергия», подразумевающая «восстановление международного права и украинского суверенитета над Крымом и Севастополем».«Возвращение» Крыма собираются организовывать при помощи некой «утверждённой СНБО стратегии», которую никто в глаза не видел.Обидно конечно, когда высокопоставленный дипломат путает международное право с территориальными претензиями своей страны к России. Международное право предполагает три способа разрешения территориальных споров:по взаимному согласию;в результате международного арбитража (решение, на которое обе стороны заранее дали согласие принимается независимым посредником либо Международным судом в Гааге);по результатам военных действий, когда одна из сторон силой принуждает вторую принять свою позицию.Как видим, никакие «синергия», «Крымская платформа», «стратегия СНБО» и партнёры Украины здесь не предусмотрены. Поскольку Россия заранее заявила, что не согласится ни на какой международный арбитраж, так как для неё вопрос Крыма решён и не подлежит обсуждению.У Киева, в рамках международного права, есть два варианта дальнейших действий:1. Согласиться с позицией Москвы и добровольно отказаться от претензий на Крым.2. Объявить России войну, проиграть её и, по мирному соглашению, отказаться от претензий на Крым и ещё от чего-нибудь.Россия заранее заявила, что не согласится ни на какой международный арбитраж, так как для неё вопрос Крыма решён и не подлежит обсуждениюТак что министру иностранных дел Украины стоит купить широкополый островерхий колпачок, мантию и игрушечную волшебную палочку, тогда его сказки, возможно, смогут конкурировать с приключениями Гарри Поттера, изложенными Джоан Роулинг в серии детских романов.В целом Кулеба не удивил. Украинские власти последние семь лет традиционно рассказывают о том, что у них семьдесят семь детально проработанных планов возвращения Крыма и Донбасса, после чего бегут жаловаться на Россию в «Спортлото». Украинская же дипломатия в последние годы скатилась до формата флешмоба. Вместо долгой скрупулёзной работы, устраиваются яркие (и не очень) представления, с целью привлечь внимание партнёров. Поначалу партнёры пытались понять, что должна означать подобная украинская активность, потом махнули рукой и стараются держаться подальше от городских сумасшедших, чтобы в ходе очередного припадка не заплевали.России сложнее. У неё, помимо Крыма, вокруг которого Украина может только ходить, облизываясь как кот на сметану, есть ещё обязательства перед республиками Донбасса. К сожалению, ДНР/ЛНР до сих пор формально считаются украинской территорией и в их отношении Киев чувствует и ведёт себя значительно свободнее, чем в крымском случае.Обстрелы и провокации боестолкновений не прекращаются, периодически усиливаясь. Киев постоянно распространяет слухи о готовности начать полномасштабное наступление в Донбассе, с тем чтобы нервировать если не местные власти, то хотя бы население республик и бойцов на линии разграничения. В последние недели ситуация в Донбассе серьёзно обострилась. Обострилась настолько, что президент России и министр иностранных дел вынуждены были напрямую указать Киеву и его европейским партнёрам по Нормандскому формату, что это игра с огнём и возложить на них всю ответственность за возможные последствия дальнейшей эскалации.К сожалению, ДНР/ЛНР до сих пор формально считаются украинской территорией и в их отношении Киев чувствует и ведёт себя значительно свободнее, чем в крымском случаеПозиция Киева понятна: если Крым видит око, да зуб неймёт, социально-экономическая ситуация внутри страны давно вышла за пределы катастрофы, а рейтинги власти стремительно обваливаются, дестабилизация Донбасса остаётся единственным средством консолидации украинских радикалов вокруг власти. При этом нагнетание обстановки надо провести таким образом, чтобы не сорваться в реальный военный конфликт, который Украина проиграет в считанные дни, но в то же время, чтобы «военная опасность» достаточно ощущалась по всей территории Украины, давая власти возможность в очередной раз призывать народ сплотиться перед «российской агрессией».В результате украинцы усиливают обстрелы жилых районов, устраивают локальные боестолкновения, возят вдоль линии разграничения один и тот же эшелон с бронетехникой, имитируя резкое усиление группировки в Донбассе и рассказывают о непреодолимой мощи тех двадцати или тридцати турецких «Байрактаров», которые Киев в будущем планирует купить (если найдёт для этого деньги и их никто не украдёт).Беспилотник турецкого производства Bayraktar Tactical Block 2 (BTB2)В ответ, как уже было сказано, прозвучали соответствующие заявления российского министра и президента, а в Донецке примерно месяц назад провели презентацию концепции «Русского Донбасса», в которой чёрным по белому написано, что республики видят себя независимыми в границах бывших Донецкой и Луганской областей Украины, то есть претендуют на примерно трёхкратное территориальное расширение. Это ответ на попытки Киева организовать пересмотр Минских соглашений. Украине практически открытым текстом сказали, что пересмотреть можно, но в сторону ухудшения позиций Киева.Это предупреждение и на случай срыва ситуации в Донбассе в очередной горячий конфликт. Показано минимально возможное сдвижение линии фронта на Запад, минимальное, но не предельное. Никто на самом деле не знает, на каких позициях остановятся подкреплённые «добровольцами» корпуса республик, если их очередное наступление станет неизбежностью. А ситуация к этому близка.Украинцы усиливают обстрелы жилых районов, устраивают локальные боестолкновенияПродолжение террористических обстрелов, под циничные ухмылки киевских чиновников, не устраивает ни республики, ни Россию. Запас предупреждений исчерпан. С последним, от имени МИД РФ, в пятницу выступила Мария Захарова. Подчеркну, она в данном случае излагала не свой взгляд на вещи, а озвучивала официальную позицию МИД России. Киев и его западных покровителей в очередной раз предостерегли от дальнейшей эскалации в Донбассе, предупредили о последствиях и сообщили, что переложить на Россию ответственность за развитие худшего сценария не удастся. Этим заявлением Москва фактически сказала Западу, что она видит предложенную ей в Донбассе жертву украинской пешки, понимает, зачем это сделано. Но у неё просчитан альтернативный вариант этой партии, так что жертву она примет (когда сочтёт нужным), но дальнейшие события будут развиваться не так, как просчитали на Западе и в Киеве.https://tvzvezda.ru/news/vstra...Никто не знает, каким будет «это не так». Это может быть и восстановление сухопутного сообщения с Крымом, с обеспечением поставок воды по Северо-Крымскому каналу. Это может быть и увеличение не только площади существующих народных республик, но и их общего количества. Это может быть и признание республик Москвой. И всё это вместе взятое и ещё что-то, о чём никто не догадывается.Формат предупреждения в виде заявления МИД показывает, что Москва устала обращаться к здравому смыслу партнёров и перешла к выполнению предконфликтных формальностей. Это тоже сигнал. Путин уже никого не агитирует, а Лавров никого не уговаривает - началось максимально открытое дипломатическое обеспечение будущего конфликта.Кстати, так же точно Россия поступала в случае с развязанной Саакашвили августовской пятидневной войной 2008 года. Тогда за пару месяцев до конфликта, российское руководство прекратило выступать с заявлениями по грузинской тематике, и последние предупреждения выходили даже не на самом высоком мидовском уровне.Партнёрам сказали всё. И то, что мы готовы даже к полному разрыву отношений с ЕС, хоть к этому и не стремимся. И то, что есть пока шанс вернуться к полноценному конструктивному диалогу в Минском формате (естественно, с учётом произошедших изменений, которые не в пользу Украины). И то, что если провокации будут продолжаться, то будет больно, причём они даже не представляют себе насколько больно. И обидно тоже будет, потому, что эффективно ответить они не смогут.Мяч на их половине поля. Теперь ЕС и США предстоит решить, продолжат ли они играть украинский гамбит или сдадут эту партию, чтобы не было хуже (есть ведь и другие доски, на которых у них тоже положение не блестящее). И кулебовская «синергия стратегий вокруг Крымской платформы» им никак не поможет. Пусть думают, если ещё не разучились.Ростислав Ищенко