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В Луганске на завтра объявлено штормовое предупреждение

bot Сегодня, 18:150Новости
В Луганске на завтра объявлено штормовое предупреждение
В Луганске днем 15 марта ожидается штормовое усиление ветра до 18 м/с. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии МЧС.
«Утром и днем 15 марта в Луганске и местами по территории ЛНР ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-18 м/с», — предупреждают синоптики.
При порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 18:00 80

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