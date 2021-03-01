Жители Республики отметили Масленицу народными гуляниями (ФОТО)
Алчевск
Алчевск
Алчевск
Алчевск
Антрацит
Антрацит
Антрацит
Антрацит
Антрацит
Брянка
Брянка
Брянка
Брянка
Брянка
Кировск
Кировск
Кировск
Кировск
Краснодонский район
Краснодонский район
Краснодонский район
Краснодонский район
Краснодонский район
Краснодонский район
Красный Луч
Красный Луч
Красный Луч
ЛГАКИ имени Матусовского
ЛГАКИ имени Матусовского
ЛГАКИ имени Матусовского
ЛГАКИ имени Матусовского
ЛГАКИ имени Матусовского
ЛГАКИ имени Матусовского
ЛГАКИ имени Матусовского
Луганская общественная организация инвалидов Путь добра
Луганская общественная организация инвалидов Путь добра
Луганская общественная организация инвалидов Путь добра
Луганская общественная организация инвалидов Путь добра
Луганская общественная организация инвалидов Путь добра
Луганская община донских казаков
Луганская община донских казаков
Луганская община донских казаков
Луганская община донских казаков
Луганская община донских казаков
Луганская община донских казаков
Луганская община донских казаков
Первомайск
Первомайск
Первомайск
Первомайск
Первомайск
Первомайск
Перевальск
Перевальск
Свердловск
Свердловск
Свердловск
Свердловск
Свердловск
Славяносербский район
Славяносербский район
Славяносербский район
Славяносербский район
Славяносербский район
Славяносербский район
Стаханов
Стаханов
Стаханов
Стаханов
Стаханов
Народные гуляния, посвященные Масленице, прошли на этой неделе в городах и районах Республики.
ЛУГАНСК
Луганский центр народного творчества (ЛЦНТ) провел культурно-развлекательную программу, посвященную этому празднику. Зрителями и участниками мероприятия стали представители национально-культурных обществ Луганска, студенты Луганской государственной академии культуры и искусств имени Матусовского и методисты ЛЦНТ.
В академии Матусовского силами кафедры театрального искусства устроили праздник "Здравствуй, Масленица широкая!".
Студенты актерской специализации первого, второго, третьего курсов, режиссеры третьего курса рассказали гостям праздника о традициях и обрядах каждого из масленичных дней.
Преподаватель кафедры театрального искусства Дмитрий Гончаренко подчеркнул, что в этом году праздник впервые проводился на новой для студентов площадке – в сквере возле пятого корпуса академии (бывшего Дома техники).
"В этом году мы решили сделать переходящий символ для времен года. И зима, и весна у нас — женщины, поэтому мы решили оставить посох в стороне и передавать корону. Весь конфликт праздника построили на борьбе за нее", — рассказал Гончаренко.
Активисты Луганской общественной организации (ОО) инвалидов "Путь добра" организовали праздник для своих подопечных провели на территории столичного стадиона "Авангард".
"Вместе с Масленицей провожали Зиму и встречали Весну, благодарили Зиму "за службу" и желали скорейшего пришествия Весны. Пляски, игры, народные забавы, всевозможные конкурсы украшали проводы Масленицы и придавали особое веселье народному гулянию", - рассказала председатель правления ОО Лилия Ильина.
Спортивные конкурсы помогли организовать казаки луганского округа Донских казаков Всевеликого Войска Донского, а горячий полевой кулеш и безопасность при сжигании чучела масленицы - сотрудники МЧС ЛНР. Не обошлось и без неравнодушных жителей Республики, которые помогли собрать призы для конкурсов и муку для блинов.
Фольклорный ансамбль "Луганцы" и Луганская община донских казаков провели концерт в Луганском республиканском дворце культуры.
В ходе интерактивного мероприятия казаки научили гостей ДК старинным казачьим играм и танцам, а также рассказали о масленичных традициях донских казаков. После активной части мероприятия ансамбль исполнил традиционные для луганского края казачьи песни.
Завершилось мероприятие угощением блинами, испеченными членами общины донских казаков.
АЛЧЕВСК
Концертно-развлекательную программу "Гуляй, широкая Масленица!" в Алчевске открыли задорные скоморохи, которые зазывали горожан на гуляния, рассказывали об истории возникновения праздника, традициях и обрядах, вовлекали зрителей в увлекательные игры и конкурсы, а также делились рецептами самых необычных и вкусных блинов.
На площади для гостей праздника работали выставка декоративно-прикладного искусства, игровые площадки с участием ростовых кукол, выступали частушечники, исполнители и коллективы Центра культуры и народного творчества.
АНТРАЦИТ
На площади у центрального городского Дворца культуры имени Ленина была организована выставка-продажа изделий мастеров народного творчества, торговля сладкими напитками и кондитерскими изделиями.
"Пусть светлый и радостный праздник Масленицы, который отмечался всю прошедшую неделю, принесет в каждый дом согласие, любовь, доброту и всепрощение! Пусть ваши добрые дела и начинания будут всегда успешны, пусть воплотятся в жизнь заветные мечты", - обратился к участвующим в празднике горожанам глава администрации Антрацита и Антрацитовского района Сергей Саенко.
Молодежные активисты раздавали посетившим масленичные гулянья жителям блины и угощали чаем.
БРЯНКА
Масленичный марафон в Брянке стартовал 6 марта в отдаленных поселках и жилмассивах и завершился большим праздником в центре города на площади у Дворца культуры имени Октябрьской революции.
Для горожан работали несколько тематических площадок: на "Городском подворье" шла масленичная торговля, на площадке "Мастеровая лавка" расположилась ярмарка авторских работ воспитанников внешкольных учреждений. Активисты Брянковского теротделения общественного движения "Мир Луганщине" бесплатно раздавали всем желающим блины и пряники.
"Сегодня Прощеное воскресенье. Давайте мы все вместе попросим друг у друга прощение, простим всех людей, которые, может быть, случайно нанесли нам обиду, и пожелаем самого лучшего: весны в душе и мира на нашей земле. С праздником! С Масленицей!" – поздравил горожан глава администрации города Николай Моргунов.
Артисты Центра культуры и досуга Брянки и Дворца культуры имени Октябрьской революции представили театрализованную сказку. Дети и взрослые приняли участие в спортивных конкурсах. Завершилось празднование общим хороводом вокруг горящего чучела Масленицы.
КИРОВСК
В прифронтовом Кировске масленичные гуляния прошли возле городского Дворца культуры (ДК).
Творческие коллективы ДК в расписных русских платках и сарафанах представили для жителей города развлекательную программу с песнями и конкурсами. Кировчане отгадывали загадки, участвовали в викторине на знание традиций Масленицы и конкурсе на лучшее исполнение масленичной частушки. Каждый мог принять участие в состязаниях по поднятию гири. Самые сильные и ловкие покоряли масленичный столб.
По традиции состоялась церемония сожжения чучела, символизирующего уходящую зиму.
КРАСНОДОНСКИЙ РАЙОН
На центральной площади Молодогвардейска состоялось народное гуляние "Масленицу встречай – зиму провожай".
"Масленица – светлый и теплый праздник, сила которого способна творить чудеса. Пусть в этот день все печали и невзгоды навсегда уйдут из ваших домов, желаю, чтобы ваша жизнь была такой же сладкой, как сегодняшние блины!" – обратился к жителям и гостям города начальник управления по жизнеобеспечению территории Сергей Измайлов.
На концертной площадке для участников гуляния выступали вокальные коллективы Дворца культуры "Юность". Народные умельцы представили на выставке свои работы, а предприятия и организации Молодогвардейска пригласили гостей в красочно оформленные масленичные городки.
Все желающие участвовали в веселых играх и конкурсах и получали призы. Главным состязанием по традиции стал конкурс "Масленичный столб", в котором соревновались 14 человек. Победитель – горный мастер шахты "Самсоновская –Западная" Сергей Москаленко – покорил столб дважды и завоевал главный приз – мультиварку и одеяло.
Гости праздника угощались блинами, а его завершением стало сожжение чучела Зимы и кукол-мотанок, которые подготовили воспитанники и педагоги центра поддержки и развития воспитательной работы и дополнительного образования детей и учащейся молодежи № 2.
КРАСНЫЙ ЛУЧ
Народные гуляния прошли на центральной городской площади имени Кирова. Горожане поучаствовали в народных играх, конкурсах и викторинах, а творческие коллективы учреждений культуры города представили театрализованную концертную программу "Проводы зимы".
Народные гуляния, масленичные забавы, концертно-развлекательные программы и театрализованные представления прошли на всех подведомственных краснолучской администрации территориях.
ПЕРВОМАЙСК
На протяжении масленичной недели во всех учреждениях культуры и образования Первомайска и административно подчиненных населенных пунктов проходили выставки, конкурсы и игры с детьми на свежем воздухе, с хороводами, обрядовыми песнями и угощениями блинами.
Самые креативные коллективы были награждены благодарственными письмами главы администрации Первомайска и ценными подарками.
"Желаю всем того, о чем испокон веков мечтали наши предки, - отменного здоровья, чтобы в жизни было столько счастья, радости и достатка, сколько приготовленных всеми вместе в этот праздник вкусных блинов, а с пеплом сожженного чучела пусть развеются все невзгоды. Пускай в семьях ваших воцарится согласие, любовь, доброта, всепрощение и мир!" - пожелал жителям глава администрации Первомайска Николай Токарев.
Также первомайцев поздравила с праздником депутат Народного Совета ЛНР Светлана Алешина, которая пожелала всем жителям города "мира, добра и благополучия".
ПЕРЕВАЛЬСКИЙ РАЙОН
Народные гуляния состоялись на территории Алексеевской гимназии имени Бориса Гринченко. Собравшиеся водили хороводы, разгадывали загадки и участвовали в конкурсной программе "Всех на Масленицу ждем".
Ящиковским Домом культуры совместно с библиотекой-филиалом № 16 был организован фольклорный праздник "Масленичный календарь", на котором детей познакомили с традициями празднования Масленицы.
СВЕРДЛОВСК
Свердловчане попрощались с зимой на Площади Мира масленичными конкурсами и концертом творческих коллективов и солистов региона.
В праздновании приняли участие казаки Должанского юрта Луганского округа донских казаков Всевеликого Войска Донского, которые приготовили для свердловчан и гостей города кулеш, блины и горячий чай.
В завершении праздника собравшиеся на площади сожгли чучело Масленицы, а пока символ уходящей зимы горел, гости праздника водили вокруг него хоровод.
СЛАВЯНОСЕРБСКИЙ РАЙОН
Театрализованное народное гуляние "Веселая Масленица" прошло на площади перед Славяносербским районным центром культуры и досуга. В ходе мероприятия работали торговые ряды, выставка мастеров декоративно-прикладного искусства народного клуба "Левша", выступали артисты района, а все желающие могли поучаствовать в конкурсах и угоститься блинами.
"Пусть этот светлый и радостный праздник принесет в каждый дом согласие, любовь, доброту и всепрощение! Пусть все ваши добрые дела и начинания будут успешны, пусть воплотятся в жизнь заветные мечты", - обратился к присутствующим глава администрации Славяносербского района Сергей Крамаренко.
В завершение праздника собравшиеся сожгли чучело Масленицы.
СТАХАНОВ
Праздничные мероприятия, посвященные Масленице, прошли во всех дошкольных учреждениях, а также школах и гимназиях Стаханова. Воспитатели и учителя рассказывали детям об истории праздника, знакомили с его обрядами и традициями, а завершилась масленичная неделя праздничными гуляниями, на которых ребята водили хороводы, слушали русские народные песни, участвовали в конкурсах и играх "Напечем блины", "Прыжки через костер", "Бег в мешках", "Один лишний", "Блины-лепешки". По окончании Масленичного разгуляя юных стахановчан ждали сладкие столы с традиционными блинами.
Воспитанники стахановского филиала Республиканского центра реабилитации детей-инвалидов в преддверии праздника на занятиях кружка "От сердца к сердцу" смастерили символ уходящей зимы – куклу-Масленицу, а также приготовили традиционные масленичные угощения.
"Дети по старинному рецепту выпекали вафельные трубочки, которыми угостили родителей и преподавателей. Кроме того, для ребят была подготовлена праздничная программа, в ходе которой состоялась викторина на знание загадок и пословиц о Масленице", – рассказала директор центра Анна Солдатенко.
14 марта — Луганск
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