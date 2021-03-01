Жители Республики отметили Масленицу народными гуляниями (ФОТО)

Народные гуляния, посвященные Масленице, прошли на этой неделе в городах и районах Республики.ЛУГАНСК(ЛЦНТ) провел культурно-развлекательную программу, посвященную этому празднику. Зрителями и участниками мероприятия стали представители национально-культурных обществ Луганска, студенты Луганской государственной академии культуры и искусств имени Матусовского и методисты ЛЦНТ.силами кафедры театрального искусства устроили праздник "Здравствуй, Масленица широкая!".Студенты актерской специализации первого, второго, третьего курсов, режиссеры третьего курса рассказали гостям праздника о традициях и обрядах каждого из масленичных дней.Преподаватель кафедры театрального искусства Дмитрий Гончаренко подчеркнул, что в этом году праздник впервые проводился на новой для студентов площадке – в сквере возле пятого корпуса академии (бывшего Дома техники)."В этом году мы решили сделать переходящий символ для времен года. И зима, и весна у нас — женщины, поэтому мы решили оставить посох в стороне и передавать корону. Весь конфликт праздника построили на борьбе за нее", — рассказал Гончаренко.Активисты(ОО)организовали праздник для своих подопечных провели на территории столичного стадиона "Авангард"."Вместе с Масленицей провожали Зиму и встречали Весну, благодарили Зиму "за службу" и желали скорейшего пришествия Весны. Пляски, игры, народные забавы, всевозможные конкурсы украшали проводы Масленицы и придавали особое веселье народному гулянию", - рассказала председатель правления ОО Лилия Ильина.Спортивные конкурсы помогли организовать, а горячий полевой кулеш и безопасность при сжигании чучела масленицы -. Не обошлось и без неравнодушных жителей Республики, которые помогли собрать призы для конкурсов и муку для блинов.провели концерт в Луганском республиканском дворце культуры.В ходе интерактивного мероприятия казаки научили гостей ДК старинным казачьим играм и танцам, а также рассказали о масленичных традициях донских казаков. После активной части мероприятия ансамбль исполнил традиционные для луганского края казачьи песни.Завершилось мероприятие угощением блинами, испеченными членами общины донских казаков.АЛЧЕВСККонцертно-развлекательную программу "Гуляй, широкая Масленица!" в Алчевске открыли задорные скоморохи, которые зазывали горожан на гуляния, рассказывали об истории возникновения праздника, традициях и обрядах, вовлекали зрителей в увлекательные игры и конкурсы, а также делились рецептами самых необычных и вкусных блинов.На площади для гостей праздника работали выставка декоративно-прикладного искусства, игровые площадки с участием ростовых кукол, выступали частушечники, исполнители и коллективы Центра культуры и народного творчества.АНТРАЦИТНа площади у центрального городского Дворца культуры имени Ленина была организована выставка-продажа изделий мастеров народного творчества, торговля сладкими напитками и кондитерскими изделиями."Пусть светлый и радостный праздник Масленицы, который отмечался всю прошедшую неделю, принесет в каждый дом согласие, любовь, доброту и всепрощение! Пусть ваши добрые дела и начинания будут всегда успешны, пусть воплотятся в жизнь заветные мечты", - обратился к участвующим в празднике горожанам глава администрации Антрацита и Антрацитовского района Сергей Саенко.Молодежные активисты раздавали посетившим масленичные гулянья жителям блины и угощали чаем.БРЯНКАМасленичный марафон в Брянке стартовал 6 марта в отдаленных поселках и жилмассивах и завершился большим праздником в центре города на площади у Дворца культуры имени Октябрьской революции.Для горожан работали несколько тематических площадок: на "Городском подворье" шла масленичная торговля, на площадке "Мастеровая лавка" расположилась ярмарка авторских работ воспитанников внешкольных учреждений. Активисты Брянковского теротделения общественного движения "Мир Луганщине" бесплатно раздавали всем желающим блины и пряники."Сегодня Прощеное воскресенье. Давайте мы все вместе попросим друг у друга прощение, простим всех людей, которые, может быть, случайно нанесли нам обиду, и пожелаем самого лучшего: весны в душе и мира на нашей земле. С праздником! С Масленицей!" – поздравил горожан глава администрации города Николай Моргунов.Артисты Центра культуры и досуга Брянки и Дворца культуры имени Октябрьской революции представили театрализованную сказку. Дети и взрослые приняли участие в спортивных конкурсах. Завершилось празднование общим хороводом вокруг горящего чучела Масленицы.КИРОВСКВ прифронтовом Кировске масленичные гуляния прошли возле городского Дворца культуры (ДК).Творческие коллективы ДК в расписных русских платках и сарафанах представили для жителей города развлекательную программу с песнями и конкурсами. Кировчане отгадывали загадки, участвовали в викторине на знание традиций Масленицы и конкурсе на лучшее исполнение масленичной частушки. Каждый мог принять участие в состязаниях по поднятию гири. Самые сильные и ловкие покоряли масленичный столб.По традиции состоялась церемония сожжения чучела, символизирующего уходящую зиму.КРАСНОДОНСКИЙ РАЙОННа центральной площади Молодогвардейска состоялось народное гуляние "Масленицу встречай – зиму провожай"."Масленица – светлый и теплый праздник, сила которого способна творить чудеса. Пусть в этот день все печали и невзгоды навсегда уйдут из ваших домов, желаю, чтобы ваша жизнь была такой же сладкой, как сегодняшние блины!" – обратился к жителям и гостям города начальник управления по жизнеобеспечению территории Сергей Измайлов.На концертной площадке для участников гуляния выступали вокальные коллективы Дворца культуры "Юность". Народные умельцы представили на выставке свои работы, а предприятия и организации Молодогвардейска пригласили гостей в красочно оформленные масленичные городки.Все желающие участвовали в веселых играх и конкурсах и получали призы. Главным состязанием по традиции стал конкурс "Масленичный столб", в котором соревновались 14 человек. Победитель – горный мастер шахты "Самсоновская –Западная" Сергей Москаленко – покорил столб дважды и завоевал главный приз – мультиварку и одеяло.Гости праздника угощались блинами, а его завершением стало сожжение чучела Зимы и кукол-мотанок, которые подготовили воспитанники и педагоги центра поддержки и развития воспитательной работы и дополнительного образования детей и учащейся молодежи № 2.КРАСНЫЙ ЛУЧНародные гуляния прошли на центральной городской площади имени Кирова. Горожане поучаствовали в народных играх, конкурсах и викторинах, а творческие коллективы учреждений культуры города представили театрализованную концертную программу "Проводы зимы".Народные гуляния, масленичные забавы, концертно-развлекательные программы и театрализованные представления прошли на всех подведомственных краснолучской администрации территориях.ПЕРВОМАЙСКНа протяжении масленичной недели во всех учреждениях культуры и образования Первомайска и административно подчиненных населенных пунктов проходили выставки, конкурсы и игры с детьми на свежем воздухе, с хороводами, обрядовыми песнями и угощениями блинами.Самые креативные коллективы были награждены благодарственными письмами главы администрации Первомайска и ценными подарками."Желаю всем того, о чем испокон веков мечтали наши предки, - отменного здоровья, чтобы в жизни было столько счастья, радости и достатка, сколько приготовленных всеми вместе в этот праздник вкусных блинов, а с пеплом сожженного чучела пусть развеются все невзгоды. Пускай в семьях ваших воцарится согласие, любовь, доброта, всепрощение и мир!" - пожелал жителям глава администрации Первомайска Николай Токарев.Также первомайцев поздравила с праздником депутат Народного Совета ЛНР Светлана Алешина, которая пожелала всем жителям города "мира, добра и благополучия".ПЕРЕВАЛЬСКИЙ РАЙОННародные гуляния состоялись на территории Алексеевской гимназии имени Бориса Гринченко. Собравшиеся водили хороводы, разгадывали загадки и участвовали в конкурсной программе "Всех на Масленицу ждем".Ящиковским Домом культуры совместно с библиотекой-филиалом № 16 был организован фольклорный праздник "Масленичный календарь", на котором детей познакомили с традициями празднования Масленицы.СВЕРДЛОВСКСвердловчане попрощались с зимой на Площади Мира масленичными конкурсами и концертом творческих коллективов и солистов региона.В праздновании приняли участие казаки Должанского юрта Луганского округа донских казаков Всевеликого Войска Донского, которые приготовили для свердловчан и гостей города кулеш, блины и горячий чай.В завершении праздника собравшиеся на площади сожгли чучело Масленицы, а пока символ уходящей зимы горел, гости праздника водили вокруг него хоровод.СЛАВЯНОСЕРБСКИЙ РАЙОНТеатрализованное народное гуляние "Веселая Масленица" прошло на площади перед Славяносербским районным центром культуры и досуга. В ходе мероприятия работали торговые ряды, выставка мастеров декоративно-прикладного искусства народного клуба "Левша", выступали артисты района, а все желающие могли поучаствовать в конкурсах и угоститься блинами."Пусть этот светлый и радостный праздник принесет в каждый дом согласие, любовь, доброту и всепрощение! Пусть все ваши добрые дела и начинания будут успешны, пусть воплотятся в жизнь заветные мечты", - обратился к присутствующим глава администрации Славяносербского района Сергей Крамаренко.В завершение праздника собравшиеся сожгли чучело Масленицы.СТАХАНОВПраздничные мероприятия, посвященные Масленице, прошли во всех дошкольных учреждениях, а также школах и гимназиях Стаханова. Воспитатели и учителя рассказывали детям об истории праздника, знакомили с его обрядами и традициями, а завершилась масленичная неделя праздничными гуляниями, на которых ребята водили хороводы, слушали русские народные песни, участвовали в конкурсах и играх "Напечем блины", "Прыжки через костер", "Бег в мешках", "Один лишний", "Блины-лепешки". По окончании Масленичного разгуляя юных стахановчан ждали сладкие столы с традиционными блинами.Воспитанники стахановского филиала Республиканского центра реабилитации детей-инвалидов в преддверии праздника на занятиях кружка "От сердца к сердцу" смастерили символ уходящей зимы – куклу-Масленицу, а также приготовили традиционные масленичные угощения."Дети по старинному рецепту выпекали вафельные трубочки, которыми угостили родителей и преподавателей. Кроме того, для ребят была подготовлена праздничная программа, в ходе которой состоялась викторина на знание загадок и пословиц о Масленице", – рассказала директор центра Анна Солдатенко.14 марта — Луганск