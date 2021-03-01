Севастополь вошел в пятерку самых дорогих городов РФ для автомобилистов

Росстат опубликовал данные по ценам на бензин и их динамике. Севастополь замыкает пятерку самых дорогих городов для водителей.Инфореактор / pixabay.comРозничные цены на бензин с 1 по 9 марта выросли на 1%. Самый большой рост стоимости топлива показали города на юге и юго-востоке страны. Кроме Севастополя в рейтинг попали Нальчик, Хабаровск и Благовещенск.Городом с самым дорогим бензином стал Горно-Алтайск. Там с 1 по 9 марта бензин подорожал на 1,6%. Околонулевую динамику цен показали Москва и Санкт-Петербург — цены там повысились на 0,3% и на 0,2% соответственно. Самую приятную для автолюбителей динамику цен показал Иркутск — там бензин подешевел на 0,1%.Подорожание бензина объясняют ростом цен на биржах. Благодаря механизму демпфера отечественный рынок защищен от дестабилизации — цена топлива на нем меняется незначительно.Владимир Гусе