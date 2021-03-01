Синоптики прогнозируют днем 15 марта в ЛНР до 9 градусов тепла

Температура воздуха в Республике 15 марта будет колебаться от 7 градусов мороза ночью до 9 градусов выше нуля днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 14 марта до 21:00 15 марта на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без осадков; ночью и утром местами слабый туман, утром и днем местами порывы ветра до 15-18 м/с; на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем 4-9 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

По предварительному прогнозу, 16 марта ожидается переменная облачность, без осадков, местами порывы ветра до 15-18 м/с; температура воздуха ночью минус 2 – плюс 3 градуса, днем 3-8 градусов тепла. 17 марта - переменная облачность, утром и днем пройдет дождь с мокрым снегом; температура воздуха не изменится.

14 марта — Луганск