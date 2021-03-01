Отступать некуда - позади Киев: Виталий Кличко с гранатой бросился под танк

С гранатой и под танком: как Виталий Кличко участвовал в военных учениях. Кличко вместе с чиновниками Киевской администрации принял участие в военных учениях в центре "Десна".Мэр Киева Виталий Кличко вместе с чиновниками КГГА принял участие в военных учениях на одном из полигонов. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на сообщение, опубликованное на странице Кличко в социальной сети. Мэр Киева опубликовал несколько фотографий с бронетехникой и оружием.Кличко отметил, что вместе с киевскими чиновниками ознакомился с принципами действия войсковых подразделений и прошел боевую подготовку в учебном центре "Десна". Главная цель сегодня была - восстановить навыки владения оружием и знания тактики ведения боя. А также знания по организации работы штаба территориальной обороны и действий должностных лиц."Многие из нас служили в армии, но навыки надо совершенствовать", - заявил мэр столицы. Кличко отметил, что намерен ввести практику регулярных тренировок на полигоне для столичных чиновников.Пользователи социальных сетей живо отреагировали на публикацию фотографий мэра Киева в боевой экипировке с огнестрельным оружием. Часть аудитории предположила, что Кличко может готовиться к президентской кампании, формируя образ главнокомандующего.Учебный центр "Десна" расположен в поселке Десна Козелецкого района Черниговской области, основан в 1959 году как 48-я учебная танковая дивизия.источник