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Отступать некуда - позади Киев: Виталий Кличко с гранатой бросился под танк

root Сегодня, 20:4536Новости
Отступать некуда - позади Киев: Виталий Кличко с гранатой бросился под танк

С гранатой и под танком: как Виталий Кличко участвовал в военных учениях. Кличко вместе с чиновниками Киевской администрации принял участие в военных учениях в центре "Десна".

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с чиновниками КГГА принял участие в военных учениях на одном из полигонов. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на сообщение, опубликованное на странице Кличко в социальной сети. Мэр Киева опубликовал несколько фотографий с бронетехникой и оружием.

Кличко отметил, что вместе с киевскими чиновниками ознакомился с принципами действия войсковых подразделений и прошел боевую подготовку в учебном центре "Десна". Главная цель сегодня была - восстановить навыки владения оружием и знания тактики ведения боя. А также знания по организации работы штаба территориальной обороны и действий должностных лиц.

"Многие из нас служили в армии, но навыки надо совершенствовать", - заявил мэр столицы. Кличко отметил, что намерен ввести практику регулярных тренировок на полигоне для столичных чиновников.

Пользователи социальных сетей живо отреагировали на публикацию фотографий мэра Киева в боевой экипировке с огнестрельным оружием. Часть аудитории предположила, что Кличко может готовиться к президентской кампании, формируя образ главнокомандующего.
Учебный центр "Десна" расположен в поселке Десна Козелецкого района Черниговской области, основан в 1959 году как 48-я учебная танковая дивизия.


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