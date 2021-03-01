В«Слугам народаВ» дали второй шанс

Все разговоры о том, что Зеленский решил сбросить «балласт» и создать новую партию, партию президента, как-то сами собой сошли на нет после того, как украинские политологи озвучили свои выводы. Новой «партии Зеленского», если она даже будет создана в кратчайшие сроки, не набрать электоральный рейтинг, превышающий показатели партии «Слуга народа».Видимо, решив, что коней на переправе не меняют, особенно, если это не выгодно в стратегическом плане, Владимир Зеленский решил вдохнуть в свой не совсем успешный проект вторую жизнь, наполнив его глобальным смыслом. На съезде партии «Слуга народа», который проходил в Киеве 13 марта, презентовали доктрину правящей политической силы страны. Руководство приняло решение сделать работу партии более системной и содержательной и изложило свое видение на бумаге.Как и ожидалось, в преамбулу документа запихали излюбленные тезисы о том, что партия президента призвана разорвать заколдованный круг лжи, по которому Украину 30 лет водили «старые политики». Также во вступительной части документа перечисляются достижения «Слуг» – отмена депутатской неприкосновенности, децентрализация власти, возвращение ответственности за незаконное обогащение, перемирие на Донбассе, продажа земли.Большая часть заслуг, перечисленных в данном документе, либо имеют сомнительный характер, либо попросту не способны повлиять на уровень и качество жизни простых украинцев. Да и заявления о «перемирии на Донбассе» в тот момент, когда украинская сторона стягивает к линии соприкосновения войсковые подразделения, а в воздухе запахло полноценной войной, звучат попросту нелепо. Ну и сам посыл о «круге лжи», как минимум, не актуален только потому, что партия «Слуга народа» уже не первый год находится у власти, а следовательно, несет полную ответственность за все происходящее в стране.Что еще? Судя из текста документа, правящая партия задумала нечто грандиозное. Ели быть точнее, построить страну, из которой не хочется уезжать, страну, где каждое новое поколение будет жить лучше, чем предыдущее. На начальной стадии для этого нужно добиться формирования «независимых медиа, свободных от пропагандистских клише и языка ненависти», а если говорить простым языком – попросту уничтожить всю прессу, которая подает информацию не в том ключе, который выгоден действующей власти. Нужно отдать должное Зеленскому и его опричникам – в этом направлении у Украины уже есть ощутимые результаты. Само собой, одной из главных целей, реализация которых сделает всех счастливыми и богатыми, является «путь в НАТО и Европу» – путь, начатый еще в далеком 2013 году и на сегодняшний день не принесший стране ничего, кроме упадка и разрухи.Слушая этот откровенный бред о членстве в НАТО и Евросоюзе, я вспоминаю один старый анекдот о том, как сосед пожаловался соседу на то, что его кот разгоняется и вытирает свою пятую точку о дорогой ковер. Сосед посоветовал сменить ковер на наждачную бумагу и до конца комнаты доехал только хвост. Примерно так для меня выглядит «путь Украины в НАТО и Европу». Хорошо если до финальной точки доедет хотя бы хвост.Путь в Европу, как вы понимаете, путь тернистый и сложный, попросту не возможен без победы над любой дискриминацией. Разумеется, Зеленский предлагает защитить от любой дискриминации такие понятия как «пол и гендер», предварительно их разделив. То есть, ты можешь быть мужчиной, это твой пол, но ощущать себя женщиной, это уже гендер, и государство должно всемерно защищать твои права и оберегать тебя от любых нападок. Это не удивительно, удивительно другое. В доктрине также закреплена задача по борьбе с языковой дискриминацией, которая именно при Зеленском достигла невиданных масштабов.Не менее удивил и посыл руководства партии, к слову, одобренный Зеленским, о преодолении раскола в обществе «на восток и запад, на "нациков" и "ватников"». Речь идет о «преодолении языка раздора и ненависти, который царит в некоторых медиа и социальных сетях». В общем, «Слуги» ставят перед собой цель построить страну счастливых людей, в которой на разных языках говорят об одном. Нет, звучит, конечно, красиво, но это именно та ситуация, в которой теория неминуемо разойдется с практикой. Озвученных выше «нациков», являющихся одной из опор украинской власти, зачастую не привлекают к уголовной ответственности даже за убийства, в то время как «ватников» лишают свободы за сугубо формальные «проступки». Зеленский готов изменить данную ситуацию? Уверен, что нет, так как подобные «реформы» в сложившейся на территории Украины реальности бесперспективны и в чем-то даже опасны для действующей власти.Если все так топорно, то для кого тогда вообще писали этот бред, озвученный Зеленским и поддержанный его соратниками по партии? Ответ на этот вопрос также присутствует в доктрине! Представители партии власти планируют увеличить долю поступающих в ПТУ или профессиональные училища до 40% учащихся школ. Это значит, что почти в половине украинских школ можно будет отменить или существенно сократить обучение в старших классах. Еще несколько лет, и подобные документы можно даже будет не зачитывать. В стране практически не останется тех, кто будет способен понять и оценить изложенные в них предложения…Алексей Зотье