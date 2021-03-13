Донбасс. Оперативная лента военных событий 15.03.2021

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 13.03.202109:00Силовики Украины один раз за сутки нарушили "режим тишины" в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Обстрелу подвергся район поселка Молодежное.