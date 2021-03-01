КРРТ частично приостановит вещание в трех городах ЛНР из-за технических работ

Государственное унитарное предприятие "Компания радиовещания, радиосвязи и телевидения" (КРРТ) частично приостановит вещание в Луганске, Стаханове и Ровеньках в связи с проведением плановых профилактических работ. Об этом сообщили в Министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР.

В Луганске 16 марта с 08:00 до 14:00 будет приостановлено вещание телеканала "Карусель", в это же время 17 и 18 марта – радиостанций "Маяк" и "ПЛЭЙ ФМ" соответственно.

В Стаханове 16 марта с 08:00 до 14:00 будет отсутствовать вещание телеканала "Звезда".

В Ровеньках 18 марта с 08:00 до 14:00 будет отсутствовать первый мультиплекс эфирного цифрового телерадиовещания (10 телепрограмм и 3 радиопрограммы) и приостановлено вещание телеканалов "Россия 24", "Первый", "Луганск 24", "Карусель", "НТВ".

15 марта — Луганск