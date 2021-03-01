Удар по Тахрину

И снова добрый вечер.Нефтяной рынок Тахрин к северу от Аль-Баба повторно навестили баллистические ракеты выпущенные с сирийской территории (предположительно, снова прилетела "Точка-У".Боевики сообщают о больших материальных потерях. Также боевики утверждают, что помимо баллистической ракеты, их там еще накрыли кластерными боеприпасами. Судя по этому видео https://twitter.com/neccamc1/s..., что-то кассетное действительно прилетело.С учетом того, что это уже третий удар такого рода за последнее время, можно говорить об устойчивой тенденции, когда ударами баллистических ракет по нефтяным рынкам и стоянкам грузовиков с сырой нефтью, стремяться повысить издержки нефтяного бизнеса идущего через оккупированную Турцией территорию.Ущерб как обычно станет понятен уже завтра, когда начнут поступать фото последствий удара (возможно, будут и спутниковые).Борис Рожин