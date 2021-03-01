"Почта ЛНР" предлагает оформить подписку на периодику на II квартал
Государственное унитарное предприятие "Почта ЛНР" приглашает жителей Республики оформить подписку на периодические печатные издания на II квартал. Об этом сообщили на предприятии.
"Напоминаем, для тех, кто еще не успел подписаться: оформить подписку на II квартал 2021 года можно до 22 марта включительно. Оформление подписки производится в объектах почтовой связи, а также почтальонами на доставочных участках по месту работы или проживания клиентов", - говорится в сообщении.
На предприятии отметили, что подробную информацию о подписке можно получить в любом отделении почтовой связи или в разделе "Подписка на периодические печатные издания" на сайте "Почты ЛНР".
15 марта — Луганск
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