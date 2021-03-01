Уходили добровольцы на донбасскую войну

О неизбежности войны на Донбассе не говорит только ленивый — ситуация подсказывает её неизбежность. За последние дни «искрение» на линии разграничения достигло наивысшего за последнее время предела. Очередное объявление перемирие и прекращение огня, которое было озвучено ещё в июле прошлого года, оказалось очередным мифом. Риторический вопрос: «Что там в Донбассе?», получает конкретный ответ: «Стреляют». И, похоже, уже привычные перестрелки грозят вылиться в масштабные боевые действия. Киеву нужен реванш, Зеленскому нужен рейтинг, Украина намерена втянуть в этот конфликт едва ли не пол-Европы. Ну как тут без маленькой, но победоносной войны?Москва устами официального представителя МИД РФ Марии Захаровой делает Киеву предостережение с призывом воздержаться от разрешения конфликта в Донбассе силовым путём. Это означает то, что Россия видит реальную опасность эскалации конфликта в этом регионе на юго-востоке Украины, и показывает, что «ситуация под контролем», Что Россия в случае необходимости может стать третьей стороной в этом противостоянии. Это — в крайнем случае, когда другие возможности разрешения противостояния будут исключены.Ввести подразделения регулярных российских войск на территорию Донбасса, пусть даже под видом миротворческого контингента, президент Путин решится, когда ситуация сложится особо критичной. Как, к примеру, это было в Нагорном Карабахе, когда российские военные встали на линии разграничения между азербайджанской и армянской армиями и остановили боевые действия. Заметим, что после подписания трёхстороннего соглашения (Путин-Алиев-Пашинян) и на тех позициях, которые успел завоевать Баку во время вооруженного конфликта, длившегося в Карабахе 44 дня. И если в Донбассе Украина захватит Донецк и Луганск, то, по аналогии, линию разграничения здесь придётся проводить едва ли не по российско-украинской границе, существовавшей в 2014 году.Подобное будет означать лишь практически полную сдачу Донбасса, на что Украина и рассчитывает, готовясь сейчас к наступательным действиям. Соответственно первоочередной задачей как для самих ДНР/ЛНР, так и для России видится необходимость сдерживания подразделений ВСУ в их продвижении на эти территории. Какими способами и возможностями это можно сделать?Не умаляя достоинств сил самообороны Донецка и Луганска, стоит отметить достаточную мощь ВСУ, превосходящую противника по численности (группировка в этом регионе увеличена до 64 тысяч человек) и вооружений (более 800 единиц бронетехники, большое количество артиллерийских систем, в том числе более 200 РСЗО). В случае масштабного наступления украинская армия может добиться определенного успеха. Однако здесь нужно учитывать так называемый «российский фактор» при защите Донбасса. А он, как говорится, имеет значение.Можно вспомнить, что все предшествующие наступления ВСУ обернулись поражениями и «котлами» во многом благодаря именно россиянам. Их называли добровольцами, «отпускниками» (действующими военнослужащими ВС РФ, числящимися в отпуске), «бурятскими танкистами» — в том или ином качестве они в Донбассе присутствовали. Официальными были признаны лишь добровольцы и отставники, но и их количество, а главное боевой опыт позволили добиться превосходства над на тот момент не особо обученными силами украинской армии и националистическими батальонами. Будут ли они задействованы при нынешнем наступлении ВСУ на Донбасс?— Да там уже полно российских добровольцев! Как только обострилась ситуация на Донбассе, туда потянулись и те, кто воевал здесь в предыдущие годы, и «новобранцы», которые ещё не нюхали пороха, — говорит военный обозреватель «Комсомольской правды» Александр Коц. — В основном это контингент «Союза добровольцев Донбасса», который возглавляет Александр Бородай, присутствуют там и различные бойцы ЧВК, есть «афганцы» и «чеченцы». В случае необходимости численность добровольцев из разных регионов России в Донбассе может составить несколько десятков тысяч человек. С учётом их боевого и военного опыта это достаточно серьёзная сила, которая и была продемонстрирована в предыдущих сражениях. Есть лишь такой нюанс, как наличие образованных командиров, с опытом разработки и выполнения оперативно-тактических задач, способных этих добровольцев поставить в строй и организовать их боевую деятельность. Можно вспомнить, что когда активные боевые действия в Донбассе закончились и, образно говоря, вместо «войнушки» пришлось заниматься строевой подготовкой, многие добровольцы разъехались по домам. Начнётся война — вернутся.В общественном Всероссийском движении ветеранов локальных войн и вооруженных конфликтов «Боевое братство» какое либо участие своих членов в событиях в Донбассе категорически отвергают. Мол, не те цели и задачи у ветеранской организации, в составе которой много людейЮ прошедших Афганистан и чеченские войны.— Конечно, мы внимательно следим за ситуацией на юго-востоке Украины и обеспокоены судьбой Донбасса, но вмешиваться каким-либо образом в дела соседней и, как я лично считаю, всё ещё дружественной нам страны не можем, — рассказывает заместитель организации «ББ» Геннадий Шорохов. — Мы поддерживаем связи со своими украинскими коллегами, с которыми прежде вместе воевали бок о бок, а сейчас вместе переживаем о тех разногласиях, которые образовались между Россией и Украиной. При этом ни о каком силовом давлении речь не идёт, а уж тем более с отправкой добровольцев в Донбасс. Здесь есть ещё и такой нюанс — самому младшему из российских «афганцев» уже исполнилось 50 лет, это тем, кто был в Афганистане новобранцем при выводе войск. Офицерам годков несколько больше, в атаку их конечно ещё можно поднять, но возраст берёт своё. Те, кто воевал в Чечне, помоложе, но если они и поехали в Донбасс, то лишь по своей личной инициативе.От участия в вооруженном конфликте в Донбассе, естественно, открещивается и Минобороны России. Там даже слышать не хотят об «отпускниках», которые якобы принимали участие в боевых действиях. В военном ведомстве уточняют, что убывающий в отпуск военнослужащий обязан уточнить в рапорте место проведения своего отдыха, а на территорию Украины сейчас въезд запрещён не только российским военным, но и всем гражданам РФ мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. При этом не уточняется, может ли военнослужащий сменить геолокацию, скажем, из Ростовской области на Донецкую. Не уследишь.В общем, тему российской Добрармии (добровольческой армии) в Донбассе раскрыть достаточно сложно — она вроде как и присутствует, но и официальных подтверждений её нахождения там тоже нет. Есть лишь граждане РФ, прописка в паспорте которых весьма далека от здешних мест.Возьмём другую «сторону медали». Украинская армия тоже представлена не одними солдатами ВСУ, на её стороне присутствуют не только бойцы националистических батальонов, которые хотя и являются вооруженными формированиями, но к министерству обороны отношения не имеют, но и иностранные наёмники. Тоже своего рода «добровольцы».С 2014 года после начала активной фазы украинской гражданской войны, на Украине прошли подготовку в условиях реальных боевых действий несколько тысяч иностранных ультраправых экстремистов. Желающие повоевать прибывали со всей Европы, из Северной и Южной Америки и даже из Австралии.Западные люди, которые раньше раскручивали свастику и «белое превосходство» в интернете, получили возможность легально сражаться бок о бок с вдруг ставшими идейно близкими бандеровцами. Окопы Донбасса стали важнейшей тренировочной площадкой для защитников белой Европы и Америки. Сегодня это постоянно действующий учебно-тренировочный центр, где неонацисты могут установить обширные и многоуровневые международные связи и получить реальный боевой опыт. Опыт, который может им скоро пригодиться на родине.Если где-нибудь в Германии или Швеции неонацисты весьма плотно опекаются спецслужбами и тайной полицией, то после пересечения украинской границы парни просто берут в руки боевое оружие и исчезают с радаров. Обратно кроме закалившегося в окопных идеологических дискуссиях радикализма белые парни везут ещё и нехилый боевой и тактический опыт.Есть довольно обширная фактология, подтверждающая активную работу украинских бандеровских идеологов по привлечению на боевые тренинги сторонников чистоты белой расы. В настоящее время используется термин Right-Wing Violent Extremist (RWE) Network для обозначения системы транснациональных связей различных неонацистских ячеек. А Украина превратилась в один из крупнейших узлов этой сети.Известен случай, когда несколько шведов оказались в Донбассе по разные стороны линии фронта украинской гражданской войны. Но это лишь подтверждает вывод о каше в головах активистов неонацистских ячеек по всему миру. И о том, что главной целью людей, приезжающих на Украину из западных стран, является всё-таки сама война, а не её идеологические побрякушки. Это опыт бесценный. Хотя и недорогой.Виктор Сокирко