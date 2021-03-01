За выходные КПВВ «Станица Луганская» смогли пройти 2795 человек
На выходных, через КПВВ «Станица Луганская» линию разграничения пересекло человек. Об этом сообщает пресс-служба штаба ОС.
В субботу, 13 марта, через этот пункт пропуска прошли 1221 человек. В том числе в сторону Луганска прошли 645 человек и в сторону Станицы — 576 человек.
В воскресенье, 14 марта, КПВВ «Станица Луганская» пересекли 1574 человека. Поток из Луганска был в два раза больше, чем в обратном направлении. В сторону Луганска направились 561 человек, в сторону Украины — 1013 человек.
Новости Региона - Сегодня, 12:00 5
В субботу, 13 марта, через этот пункт пропуска прошли 1221 человек. В том числе в сторону Луганска прошли 645 человек и в сторону Станицы — 576 человек.
В воскресенье, 14 марта, КПВВ «Станица Луганская» пересекли 1574 человека. Поток из Луганска был в два раза больше, чем в обратном направлении. В сторону Луганска направились 561 человек, в сторону Украины — 1013 человек.
Новости Региона - Сегодня, 12:00 5
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