В Северодонецке разместили новую бронетехнику на центральной площади города. ФОТО
На центральной площади в Северодонецке разместили бронетехнику.
Вчера, в воскресенье 14 марта, на центральной площади Северодонецка военнослужащие ВСУ для жителей города организовали показ образцов новой, современной боевой техники. Об этом сообщает пресс-служба штаба ОС.
Новости Региона - Сегодня, 11:25 265
Вчера, в воскресенье 14 марта, на центральной площади Северодонецка военнослужащие ВСУ для жителей города организовали показ образцов новой, современной боевой техники. Об этом сообщает пресс-служба штаба ОС.
Новости Региона - Сегодня, 11:25 265
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