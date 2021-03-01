Есть вероятность полного обесточивания части Луганской области на два дня



Вывод в ремонт АТ-1 на ПС-500 кВ «Кременская» запланирован с 15 по 16 марта, сообщили в Управлении жилищно-коммунального хозяйства Лисичанского городского ВЦА.

В сообщении говорится, что с 15 по 16 марта 2021 запланировано вывод в ремонт АТ-1 на ПС-500 кВ «Кременская» для устранения замечаний в работе разъединителей 35 кВ, соответственно к письму ООО «Луганское энергетическое объединение» от 05.03.2021 № 01-21 / 2/39.

При срабатывания автоматики на транзитных связях 110 кВт существует вероятность полного обесточивания северной части Луганской области. Новости Региона - Сегодня, 11:55 181 Сегодня и завтра существует вероятность полного обесточивания Севера Луганской области.Вывод в ремонт АТ-1 на ПС-500 кВ «Кременская» запланирован с 15 по 16 марта, сообщили в Управлении жилищно-коммунального хозяйства Лисичанского городского ВЦА.В сообщении говорится, что с 15 по 16 марта 2021 запланировано вывод в ремонт АТ-1 на ПС-500 кВ «Кременская» для устранения замечаний в работе разъединителей 35 кВ, соответственно к письму ООО «Луганское энергетическое объединение» от 05.03.2021 № 01-21 / 2/39.При срабатывания автоматики на транзитных связях 110 кВт существует вероятность полного обесточивания северной части Луганской области. Новости Региона - Сегодня, 11:55 181

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