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Есть вероятность полного обесточивания части Луганской области на два дня

verter Сегодня, 12:300Новости
Есть вероятность полного обесточивания части Луганской области на два дня
Сегодня и завтра существует вероятность полного обесточивания Севера Луганской области.
Вывод в ремонт АТ-1 на ПС-500 кВ «Кременская» запланирован с 15 по 16 марта, сообщили в Управлении жилищно-коммунального хозяйства Лисичанского городского ВЦА.
В сообщении говорится, что с 15 по 16 марта 2021 запланировано вывод в ремонт АТ-1 на ПС-500 кВ «Кременская» для устранения замечаний в работе разъединителей 35 кВ, соответственно к письму ООО «Луганское энергетическое объединение» от 05.03.2021 № 01-21 / 2/39.
При срабатывания автоматики на транзитных связях 110 кВт существует вероятность полного обесточивания северной части Луганской области. Новости Региона - Сегодня, 11:55 181

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