ЭЛУА за неделю использовало на дорогах Луганска почти 700 т противогололедной смеси

Специалисты городского коммунального предприятия "Эксплуатационно-линейное управление автодорог" (ЭЛУА) за минувшую неделю использовали почти 700 тонн противогололедной смеси для обработки дорог Луганска. Об этом сообщила пресс-служба столичной администрации со ссылкой на директора предприятия Андрея Бабенко.

"За неделю использовали для обработки дорог 699 тонн песчано-соляной смеси, вывезли 283 тонны смета и мусора, а также пять кубометров снега и наледи", – рассказал он.

Бабенко добавил, что сотрудники ЭЛУА промыли 513 метров ливневых канализаций и очистили 60 колодцев.

"Отремонтировали два павильона ожидания и 15 светофорных объектов, произвели техническое обслуживание 91 дорожного знака на территории города", – отметил руководитель предприятия.

15 марта — Луганск