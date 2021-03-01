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ЭЛУА за неделю использовало на дорогах Луганска почти 700 т противогололедной смеси

Sergey Сегодня, 13:4539Новости
ЭЛУА за неделю использовало на дорогах Луганска почти 700 т противогололедной смеси
Специалисты городского коммунального предприятия "Эксплуатационно-линейное управление автодорог" (ЭЛУА) за минувшую неделю использовали почти 700 тонн противогололедной смеси для обработки дорог Луганска. Об этом сообщила пресс-служба столичной администрации со ссылкой на директора предприятия Андрея Бабенко.
"За неделю использовали для обработки дорог 699 тонн песчано-соляной смеси, вывезли 283 тонны смета и мусора, а также пять кубометров снега и наледи", – рассказал он.
Бабенко добавил, что сотрудники ЭЛУА промыли 513 метров ливневых канализаций и очистили 60 колодцев.
"Отремонтировали два павильона ожидания и 15 светофорных объектов, произвели техническое обслуживание 91 дорожного знака на территории города", – отметил руководитель предприятия.
15 марта — Луганск

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