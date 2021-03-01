Минприроды ЛНР прогнозирует обмеление рек Республики нынешним летом

Министерство природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР прогнозирует обмеление некоторых водоемов Республики летом этого года.

"Согласно данным центра гидрометеорологии МЧС ЛНР, климатическая картина 2021 года, к сожалению, не дает особых поводов для оптимизма. Учитывая отсутствие признаков для формирования сколько-нибудь существенного половодья, это является предпосылкой раннего наступления летне-осенней межени, обмеления и пересыхания некоторых рек и водоемов в летний период 2021 года", – говорится в сообщении Минприроды.

В Министерстве отметили, что климатические условия 2020 года "особенно негативно сказались на поверхностных водных объектах Республики".

"Аномальные погодные условия в зимний период – повышенный температурный фон и дефицит осадков – определили отсутствие весеннего половодья, а нехватка в весенне-летний период компенсирующих осадков привела к раннему наступлению на реках ЛНР ярко выраженной летней межени (периода низкого уровня воды). На реке Лугань в Луганске в конце июля 2020 года был зафиксирован минимальный многолетний уровень воды за 88 лет наблюдений", – уточнили в ведомстве.

Там добавили, что "ситуация осложнилась закрытием шахтных водоотливных комплексов, вода из которых в маловодные периоды составляла существенную часть стока некоторых рек, особенно малых".

"Сохранение интенсивного водоотбора из русел рек и подземных водозаборов на хозяйственно-бытовые нужды привело к пересыханию нескольких малых рек: Луганчик, Белой в Краснодонском районе, Ольховой на территории Лутугинского района и частично Луганска, Белой в Перевальском районе, Лозовой на территории Зоринска. Кроме того, впервые зафиксировано пересыхание русла средней реки Лугань в районе поселка Калиново", – рассказали в Минприроды.

В ведомстве проинформировали, что уже начата разработка плана мероприятий по оздоровлению рек Республики в нынешнем году.

"Администрациями городов и районов уже предоставлены в Минприроды ЛНР предложения о проведении мероприятий по оздоровлению поверхностных вод Республики в 2021 году. В план также включены мероприятия по повышению экологической сознательности населения: лекций в учебных заведениях, конференций, брифингов и других", – отметили в Министерстве.

15 марта — Луганск