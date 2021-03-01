Юные натуралисты из ЛНР стали победителями международного конкурса исследовательских работ

Юные натуралисты из ЛНР стали победителями в ряде номинаций XIV Международного (заочного) конкурса исследовательских работ школьников по теме "Экологическое просвещение и туризм: современное состояние и перспективы". Об этом сообщили в Министерстве образования и науки ЛНР.

Организаторами мероприятия выступили Государственный музей-заповедник Михаила Шолохова совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области и Неправительственным экологическим фондом имени Владимира Вернадского. Координатором конкурса в ЛНР стал Республиканский центр эколого-натуралистического творчества.

Первое место в номинации "Современные эколого-просветительские маршруты: принципы создания и перспективы развития" заняли обучающиеся лутугинской школы-лицея Анатолий Степанов, Ростислав Онохов и Михаил Кошель, а дипломантом в номинации стала учащаяся зоринской средней школы № 10 Ирина Бодрякова.

Победу в номинации "Волонтерские программы и акции в защиту природы" получили воспитанники Антрацитовского эколого-натуралистического центра учащейся молодежи Александра Десятниченко, Алина Валова, Марина Бельмачова.

В Минобразования отметили, что в состязании также принимали участие юные экологи из Центрального, Южного, Дальневосточного, Северо-Кавказского, Северо-Западного, Сибирского, Приволжского, Уральского федеральных округов РФ, Казахстана, Абхазии, Приднестровской Молдавской Республики.

Конкурс проводился с целью реализации эколого-литературного просвещения и исследовательского потенциала подрастающего поколения, а также популяризации творческого наследия Шолохова. Тема конкурса предполагала освещение современного состояния эколого-просветительских маршрутов, результатов разработки экологических проектов, волонтерских программ и акций в защиту природы.

15 марта — Луганск