Донбасские командиры призвали власти Абхазии освободить Героя ДНРвљЎпёЏ
Граждане Донецкой Народной Республики призвали руководство Абхазии освободить Героя ДНР Ахру Авидзба.
«Настоящим письмом, мы, граждане Донецкой Народной Республики, призываем руководителей республики Абхазия оказать всестороннее содействие в освобождении вашего сына и нашего брата, командира добровольческих подразделений ополчения, героя ДНР, полковника Авидзбы Ахры Руслановича, задержанного 4 марта 2021 год Службой Государственной Безопасности республики Абхазия.
Вместе с Ахрой в неволе оказались и его боевые товарищи – Станислав Культ, Талех Гасанов и Андрей Лактионов.
Мера пресечения, по нашему мнению и судя по информации, поступившей в открытый доступ – чрезмерна.
Придя на помощь Донбассу в самые сложные времена, сыны Абхазии всеми силами поддержали становление наших республик. Участвуя в важнейших боевых операциях на самых опасных направлениях, Ахра Авидзба проявлял необычайную храбрость. За что многострадальный Донбасс безмерно благодарен и ему, и стране его выраставшей.
Напоминаем, что именно такие люди как Ахра, своей кровью и самими жизнями способствовали возникновению и защите наших государств.
Именно такие люди в 1992-1993 годах под Гадаутой и Сухуми, а в 2014-2015 годах в боях за Иловайск и Дебальцево шли на смерть ради свободы и независимости наших народов.
Мы просим вас бережно и внимательно разобраться в создавшейся ситуации, и принять меры к освобождению наших с вами героев – Ахры Авидзбы, Станислава Культа, Талеха Гасанова и Андрея Лактионова.
Мы уверены, что вы не желаете вбить клин несправедливости в нашу дружбу и наше сотрудничество.
Общественные деятели Донецкой Народной Республики, подписавшие письмо:
1. Эдуард Басурин, полковник, заместитель начальника УНМ ДНР;
2. Сергей Завдовеев (позывной «Француз»), полковник, командир батальона «Легион», депутат Народного Совета ДНР 1-го созыва, председатель правления общественной организации «Оплот Донбасса».
3. Владимир Жога (позывной «Воха»), полковник, командир батальона «Спарта»;
4. Пётр Ручьёв, (позывной «Дизель»), полковник, командир танковой дивизии.
5. Алексей Богданов (позывной «Сеня»), полевой командир;
6. Анастасия Михайловская, военный корреспондент, политолог;
7. Александр Ходаковский (позывной «Скиф»), основатель бригады «Восток»;
8. Вячеслав Сниткин (позывной «Сова»), полковник, командир комендатуры;
9. Владимир Мотов, полковник, заместитель командира батальона;
10. Олег Марченко (позывной «Самурай»), полковник, командующий ВВ МВД ДНР;
11. Анна Ревякина, поэтесса, член Союза писателей Донецкой Народной Республики и Союза писателей России;
12. Юлия Андриенко, корреспондент «Комсомольской правды».
«Настоящим письмом, мы, граждане Донецкой Народной Республики, призываем руководителей республики Абхазия оказать всестороннее содействие в освобождении вашего сына и нашего брата, командира добровольческих подразделений ополчения, героя ДНР, полковника Авидзбы Ахры Руслановича, задержанного 4 марта 2021 год Службой Государственной Безопасности республики Абхазия.
Вместе с Ахрой в неволе оказались и его боевые товарищи – Станислав Культ, Талех Гасанов и Андрей Лактионов.
Мера пресечения, по нашему мнению и судя по информации, поступившей в открытый доступ – чрезмерна.
Придя на помощь Донбассу в самые сложные времена, сыны Абхазии всеми силами поддержали становление наших республик. Участвуя в важнейших боевых операциях на самых опасных направлениях, Ахра Авидзба проявлял необычайную храбрость. За что многострадальный Донбасс безмерно благодарен и ему, и стране его выраставшей.
Напоминаем, что именно такие люди как Ахра, своей кровью и самими жизнями способствовали возникновению и защите наших государств.
Именно такие люди в 1992-1993 годах под Гадаутой и Сухуми, а в 2014-2015 годах в боях за Иловайск и Дебальцево шли на смерть ради свободы и независимости наших народов.
Мы просим вас бережно и внимательно разобраться в создавшейся ситуации, и принять меры к освобождению наших с вами героев – Ахры Авидзбы, Станислава Культа, Талеха Гасанова и Андрея Лактионова.
Мы уверены, что вы не желаете вбить клин несправедливости в нашу дружбу и наше сотрудничество.
Общественные деятели Донецкой Народной Республики, подписавшие письмо:
1. Эдуард Басурин, полковник, заместитель начальника УНМ ДНР;
2. Сергей Завдовеев (позывной «Француз»), полковник, командир батальона «Легион», депутат Народного Совета ДНР 1-го созыва, председатель правления общественной организации «Оплот Донбасса».
3. Владимир Жога (позывной «Воха»), полковник, командир батальона «Спарта»;
4. Пётр Ручьёв, (позывной «Дизель»), полковник, командир танковой дивизии.
5. Алексей Богданов (позывной «Сеня»), полевой командир;
6. Анастасия Михайловская, военный корреспондент, политолог;
7. Александр Ходаковский (позывной «Скиф»), основатель бригады «Восток»;
8. Вячеслав Сниткин (позывной «Сова»), полковник, командир комендатуры;
9. Владимир Мотов, полковник, заместитель командира батальона;
10. Олег Марченко (позывной «Самурай»), полковник, командующий ВВ МВД ДНР;
11. Анна Ревякина, поэтесса, член Союза писателей Донецкой Народной Республики и Союза писателей России;
12. Юлия Андриенко, корреспондент «Комсомольской правды».
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