Учащиеся со всей Республики представили более 450 творческих работ на выставке в Луганске (ФОТО)

Учащиеся из всех городов и районов Республики представили 452 работы на ежегодной республиканской выставке-конкурсе детского творчества "Люблю тебя, мой край родной", которая проходит в Луганске. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки ЛНР.В ведомстве уточнили, что на выставке представлены работы учащихся образовательных учреждений и организаций в возрасте от 7 до 18 лет, выполненные в техниках: художественная лепка, гончарство, бисероплетение, вышивка, печворк, кинусайга, канзаши, вязание, макраме, флористика, художественная резьба, изонить, декоративная роспись, живопись и графика."Среди экспонатов выставки – работы воспитанников народных художественных коллективов: кружка "Бисерное искусство" из Луганска, студии "Гончарик" и творческого объединения "Грация" из Лутугино, кружка "Цвет и линия" из Антрацита, а также образцовых художественных коллективов: кружка "Изобразительное искусство", "Керамик Арт-студии", студии "Альтаир" из Луганска, кружка "Художественная обработка древесины" из Брянки", - добавили в Министерстве.Победители конкурса будут награждены дипломами Минобразования.Все желающие могут посетить выставку до 31 марта с 9:00 до 15:30 (кроме субботы и воскресенья) по адресу: Луганск, улица Ватутина, 87.15 марта — Луганск