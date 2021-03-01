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Завтра «Лугансквода» проведет выездной рейд в Луганске

bot Сегодня, 15:4514Новости
Завтра «Лугансквода» проведет выездной рейд в Луганске
Государственное унитарное предприятие ГУП «Лугансквода» 16 марта организует в городе работу мобильных бригад, чтобы потребители смогли оплатить услуги водоснабжения и водоотведения, сверить размер образовавшейся задолженности и заключить договор о ее рассрочке, передать показания водомера и получить консультацию специалиста. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
В течение 16 марта будет организован рейд в Каменнобродском районе Луганска по улице Красноярская. Удобный город - Сегодня, 15:33 16

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