Более 50 солистов и 30 коллективов из ЛНР, ДНР и РФ участвовали в вокальном конкурсе ЛГПУ (ФОТО)

Более 50 солистов и 30 коллективов из ЛНР, ДНР и РФ приняли участие в открытом вокально-хоровом фестивале-конкурсе "Созвучие юных сердец", который проводил Луганский государственный педагогический университет (ЛГПУ). Об этом сообщили в вузе.Организатором мероприятия выступил факультет музыкально-художественного образования (ФМХО) имени Джульетты Якубович."Свои таланты и стремление к победе участники мероприятия - более полусотни солистов и более 30 творческих коллективов - в этом году продемонстрировали в заочной форме, предоставив компетентному жюри фестиваля-конкурса видеозаписи своих выступлений. Примечательно, что участие в состязании принимали не только исполнители из Луганской Народной Республики, но и конкурсанты из Российской Федерации и Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.В ЛГПУ уточнили, что в этом году конкурс прошел в пятый раз, а в состав судейской коллегии вошли педагоги ФМХО.Обладателем гран-при фестиваля-конкурса стал сводный хор "Родные напевы" кафедры искусства народного пения Белгородского государственного института искусств и культуры. Со списком призеров творческого соревнования можно ознакомиться на сайте ЛГПУ."Я благодарю всех собравшихся за то, что вы занимаетесь таким замечательным делом и продолжаете традиции эстетического образования в Республике. К прекрасному людей нужно приучать и вы отлично с этим справляетесь! Участие более 300 человек в данном конкурсе - показатель его высокого качества и профессионализма работы педагогов ФМХО ЛГПУ", - сказал первый проректор ЛГПУ, кандидат педагогических наук, доцент Юрий Филиппов.Кроме того, в рамках фестиваля-конкурса прошел круглый стол "Совершенствование содержания, форм и методов вокально-хорового образования и воспитания молодежи", включавший мастер-классы, а также выступления преподавателей, руководителей творческих коллективов, представителей методических центров, общественников, аспирантов, магистрантов и студентов в онлайн-режиме.15 марта — Луганск