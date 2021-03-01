Монтян разузнала, что говорят стянутые в Донбасс бойцы ВСУ о планах Украины

"Люди не знают, что думать. Многие из них общаются с людьми на той стороне – у многих там друзья, знакомые, родственники. И на той стороне люди подтверждают, что стягиваются войска и техника. Но никто не понимает, зачем это надо. Люди с той стороны, общающиеся с военными, говорят, что они сами ничего не знают – и не знают, чего ждать", – заявила Монтян.

"Думаю делегация НАТО, прибыла, чтобы убедиться, что в войсках полный развал, алкоголизм, наркомания, расхищение бюджетов и полное нежелание идти в атаку. Ничего другого выяснить они не могут. Об этом открыто говорят сами военные", – сказала Монтян в эфире телеканала Union.

Украинский блогер, адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян рассказала, что говорят бойцы ВСУ из стянутых в Донбасс частей о планах Киева.Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"Монтян заявила, что за последние недели посетила многие населенные пункты, находящиеся у линии соприкосновения Украины и ЛДНР. По ее словам, жители прифронтовых сел фиксируют активизацию военных с украинской стороны после продолжительного затишья. Началось это 21-23 февраля, и жители Донбасса задаются вопросом, во что выльется активность Вооруженных сил Украины (ВСУ).Эксперт называет нарочитую демонстративность действий Украины нетипичной и нехарактерной для всего времени конфликта в Донбассе. Она отмечает, что стягивание сил и милитаристские заявления из Киева не означают, что наступление случится. Явлением того же порядка Монтян считает массовую рассылку повесток в армию. По ее словам, украинцы просто выбрасывают их, а пока повестки не будут вручать под расписку, их распространение можно также считать демонстративным.Приезд в Донбасс делегации НАТО во главе с генерал-лейтенантом Роджером Клутье Монтян не считает однозначным признаком подготовки наступления. По ее мнению, все, что высокопоставленный западный военный мог выяснить в регионе – полная деградация ВСУ и снижение желания украинцев воевать по мере приближения к линии разграничения.По словам блогера, жизнь в Донецке, куда она прибыла на фоне тревожных сообщений об активности ВСУ, не изменилась по сравнению с ее предыдущими визитами. Монтян объяснила, почему в Донецкой Народной Республике нет видимых изменений в связи с возможно угрозой украинского вторжения.Григорий Егоро