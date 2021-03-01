ВСУ задействовали СМИ для дискредитации защитников Республики – Народная милиция

Киевские силовики задействовали средства массовой информации для дискредитации защитников Республики. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что командование так называемой операции объединенных сил "продолжает безуспешные попытки дискредитировать подразделения Народной милиции и обелить в глазах своих граждан действия украинских оккупантов в зоне карательной операции".

"Нашей разведкой в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" отмечено нахождение корреспондентских групп телеканалов "1+1", ICTV и (агентства) France Presse в сопровождении офицеров 74-го центра информационно-психологических операций", - рассказал Осадчий.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

15 марта — Луганск