Подразделения ВСУ на линии соприкосновения получили двойной боекомплект – Народная милиция

Военнослужащие одной из бригад ВСУ, действующей на Попаснянском направлении, получили двойной боекомплект к стрелковому оружию и гранатометам. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что "в преддверии очередного заседания Контактной группы боевики ВСУ повышают интенсивность обстрелов территории Республики".

"Нашей разведкой установлено, что в подразделениях 92-й отдельной механизированной бригады производится пополнение запасов боеприпасов к стрелковому оружию и гранатометам, так как имевшийся боекомплект практически полностью израсходован на огневые провокации. Командование ОТГ (оперативно-тактической группировки) "Север" выдало боевикам 92-й бригады боеприпасы по двойной норме, чем провоцирует обострение ситуации на Попаснянском направлении", – рассказал Осадчий.

Представитель Народной милиции призвал украинских военнослужащих "не совершать прошлые ошибки, выполняя преступные приказы на обстрелы территории ЛНР".

"Мы полностью готовы к адекватным ответным действиям", – добавил он.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

15 марта — Луганск