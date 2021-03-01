Сумма иска за водную блокаду Крыма - 7,5 годовых бюджетов Украины

"Буквально на следующей неделе будем проводить мероприятия, связанные с подготовкой иска по водной блокаде, которую осуществляла Украина. Сейчас считаем ущерб - это где-то, на наш взгляд, между 10-20 трлн рублей, должны выйти на эту цифру", - сказал Фикс.

Иск будут готовить уже на следующей неделе. Сумма иска, который власти Крыма собираются подать против Украины из-за водной блокады, составит 10-20 трлн рублей (136,75 - 273,5 млрд долларов - Ред.).Об этом со ссылкой на первого зампреда Госсовета Крыма Ефима Фикса пишет ТАСС.По его словам, мероприятия для подготовки иска к Украине по водной блокаде Крыма планируют провести на следующей неделе.Отметим, что доходная часть бюджета Украины в 2021 году составляет около 37 миллиардов долларов. Таким образом запрашиваемая сумма равна 3,7-7,4 бюджетам страны.Напомним, Украина планирует достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы в Крым не поступала вода .Также мы писали о том, что в Крыму назвали идею Украины достроить дамбу "очередной глупостью".