ВСУ оснастили разведывательные БПЛА устройствами для сброса боеприпасов – Народная милиция

Киевские силовики установили на предназначенные для ведения разведки в зоне "операции объединенных сил" беспилотные летательные аппараты (БПЛА) устройства для сброса боеприпасов. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"По информации от наших источников, в 59-ю бригаду в район (поселка городского типа) Троицкое с задачей ведения воздушной разведки прибыла разведывательная рота из состава 5-й батальонной тактической группы 81-й аэромобильной бригады. Примечателен тот факт, что на беспилотниках, с помощью которых планируется ведение разведки, установлены устройства для сброса боеприпасов и самодельных взрывных устройств", - рассказал он.

Осадчий призвал представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировать данный факт и оказать давление на командование ВСУ "с целью недопущения срыва достигнутых договоренностей".

"Кроме того, мы напоминаем украинской стороне, что любые провокации с применением БПЛА будут незамедлительно пресечены с использованием средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны", - добавил представитель оборонного ведомства Республики.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

15 марта — Луганск