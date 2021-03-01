Минприроды просит недропользователей учесть изменения в документах при получении лицензии

Министерство природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР просит недропользователей учесть изменения в перечне документов, необходимых для получения лицензии.

В ведомстве отметили, что в соответствии с постановлением Правительства ЛНР от 2 марта 2021 года № 144/21 "О внесении изменений в Порядок предоставления в пользование недр в Луганской Народной Республике" изменен порядок согласования Министерством природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР предоставления недр в пользование для получения лицензии.

В частности, "изменен перечень учредительных документов, которые подаются заявителем - пользователем недр для согласования предоставления недр в пользование для получения лицензии (специального разрешения) на пользование недрами; уточнен перечень предоставляемых документов для согласования".

"Минприроды ЛНР просит учесть данные изменения при подаче документов", - говорится на сайте ведомства.

15 марта — Луганск