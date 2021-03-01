У Станицы Луганской задержали контрабанду на 1 миллион гривен. ФОТО
Вчера, 14 марта, около 21:30, на линии разграничения в районе р. Северский Донец между населенным пунктом Красный Яр и юго-западной окраиной Станицы Луганской оперативная группа военной контрразведки СБУ совместно с военнослужащими ОТГ «Север» задержали двух граждан Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
По данным ведомства, задержанные лица организовали канал перемещения подакцизных товаров (табачных изделий контрафактного происхождения) через линию соприкосновения.
Во время задержания у злоумышленников было обнаружено 48 ящиков фальсифицированных табачных изделий марки Winston (примерно 24 тыс. пачек сигарет) на общую сумму около 1 млн. грн.
По данным обстоятельствами продолжаются следственные действия.
Новости Региона - Сегодня, 19:25 183
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