Шейнин заставил замолчать Запорожского показом "российских сил" у границ Украины

Телеведущий Артем Шейнин показал украинскому эксперту Сергею Запорожскому "российские силы" у границ его страны. "Пришли новые данные", - пошутил он.Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"Шейнин в программе "Время покажет" усомнился в компетентности украинских СМИ в военных вопросах. В качестве примера он привел публикацию интернет-издания "Обозреватель", которое считается на Украине достаточно серьезным. Его авторы создали инфографику, якобы отражающую численность сил РФ на украинских границах. Это должно было убедить читателей в агрессивных намерениях Москвы."Самое убеждающее в мощи всего этого – восемь подводных човнив (лодок. – Прим. ФБА) в Азовском море, где максимальная глубина 13,5 метра. Понятно, что люди, которые в 2018 году могли увидеть восемь российских подлодок в Азовском море, в вопросах войны разбираются не очень", – сказал Шейнин.Запорожский попытался возразить, что субмарины ВМФ России размещены в Черном, а не Азовском море. Шейнин упрекнул украинца за незнание географии прилегающих водоемов. Гость признал ошибку и пожаловался на плохое зрение. После этого ведущий попросил вывести на экран шутку на тему украинских военных подсчетов, где на картинке виды войск заменены техникой из "Звездных войн"."Сереж, тут новые данные пришли. Тебе тяжело разглядеть – я расскажу, сколько мы там сосредоточили. Значит, 35 миллионов 717 тысяч штурмовиков, пять галактических баз "Звезда Смерти", 145 крейсеров. Но это не мы – это, так сказать, источник. Правда, Дарт Вейдер как был один в ваших мечтах, так и остался. Конечно, это все шуточки. Но мы начали с того, что это не шуточки – там реальные люди живут", – сказал Шейнин.Разведка ЛДНР фиксирует стягивание к линии разграничения в Донбассе дополнительных сил ВСУ, включая танки и тяжелую артиллерию. Однако эксперты не считают это подготовкой к реальному наступлению. По их мнению, Киев реализует своеобразный военно-политический шантаж, чтобы на фоне угрозы наступления предложить Москве новый план урегулирования конфликта.Григорий Егоро