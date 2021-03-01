Дело В«вагнеровцевВ»: Зеленский сорвал операцию западных спецслужб?

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАССНачалось все с того, что известный украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон предрек своей стране «нелегкие испытания». «15 марта… станет тяжелым днем для украинского общества, потому что я думаю, что информация, которая будет озвучена 15 марта, станет исторической для Украины. Больше мне пока говорить нельзя… все, кому надо знать, знают. Этот день будет своеобразным водоразделом для украинского общества», — заявил Гордон в эфире одного из телеканалов.Одним из первых на слова Гордона отреагировало издание «Страна»: «Пророчество Гордона о тяжелом для Украине дне 15 марта, на самом деле касается вполне конкретного события — выхода ранее анонсированного фильма „Беллингкэт“ о провале операции по „вагнеровцам“».Чуть позже и сам Гордон подтвердил эту версию. Но он не исключил, что «водораздел для украинского общества» произойдет чуть позже, поскольку Bellingcat сейчас дополняет свое расследование комментариями сотрудников офиса Зеленского.Фабулу приключений «вагнеровцев» в Беларуси, очевидно, пересказывать не надо. Российские и зарубежные журналисты активно освещали эту историю с закрученным сюжетом и банальным концом: после выборов президента Беларуси «кремлевских наемников» отпустили на свободу. Но открытым остается вопрос: что это было? Импровизация Лукашенко? Или попытка западных спецслужб поссорить Москву и Минск?Впрочем, одно другому не мешает. Запад вполне мог воспользоваться очередным обострением российско-белорусских отношений и подкинуть Батьке идею с разоблачением «коварных планов» т.н. ЧВК «Вагнер». А тот заглотнул наживку в надежде на то, что США и Евросоюз оценят его решимость бороться с «российской агрессией». После выборов международная конъюнктура резко изменилась — «вагнеровцы» отправились домой. О планах выдать их Украине Лукашенко больше не вспоминал.На этом можно было бы поставить точку. Но в украинских СМИ и экспертных кругах появилась другая версия произошедшего. Особенно рьяно на её достоверности настаивают Петр Порошенко и люди из его окружения. В их изложении задержание «вагнеровцев» действительно было совместной операцией украинских и западных спецслужб. Только произойти это задержание должно было не в Минске, а в Киеве.Планировалось, что из столицы Беларуси самолет с «вагнеровцами» отправится в Стамбул и совершит вынужденную посадку на Украине. Там «музыкантов» уже будут поджидать. Наручники, СИЗО, показательный судебный процесс и максимально возможные тюремные сроки. При желании на отдельных членов отряда можно «повесить» резонансные преступления вроде трагедии рейса MH17 в небе над Донбассом. Таких громких «перемог» за все годы войны у Киева еще не было.По версии секты свидетелей «зрады», эти планы сорвала команда Зеленского. 24 июля операцию перенесли на более поздний срок по настоянию главы офиса президента Андрея Ермака. Тогда как раз готовилось новое перемирие на Донбассе. Ермак, будучи куратором этого кейса, якобы не хотел срывать договоренности с Москвой. Затем информацию о планах выманить «вагнеровцев» кто-то слил белорусам. По одной из версий, это был сам Ермак (называлась также фамилия зампред Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Руслана Демченко).Если предположить, что это правда, то Лукашенко спас бойцов. И сходу решил использовать их в своих политических целях. Сюжет, достойный голливудского блокбастера!Куда правдоподобнее все же кажется первая версия, которая, кстати, не отрицает деятельного участия западных и украинских спецслужб. Но обвинение Ермака в предательстве стало политическим мейнстримом, который раскручивают влиятельные силы внутри Украины.К примеру, отдельные «соросята», люди из окружения бывшего главы офиса президента Украины Андрея Богдана и даже СМИ, аффилированные с Игорем Коломойским. А главным «застрельщиком» этой истории выступил лично Порошенко. Оказывается, планы по захвату «вагнеровцев» родились во времена его президентства!«Еще в конце 2018 года тогдашний верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции. (…) Я не дам закрыть, заговорить, оболгать или ускользнуть от ответственности за совершение преступления — государственной измены. Усилиями десятков украинских героев, которые стремились выманить в Украину и судить тех, кто причастен к крушению самолета MH17. (…) Я очень настойчиво советую создать временную следственную комиссию и допросить всех участников процесса, а также немедленно отстранить тех, кто может влиять на объективность, независимость и честность расследования, которое точно будет проведено», — заявил Порошенко 30 декабря 2020 года.За несколько дней до этого участник группы Bellingcat Христо Грозев сообщил о съемках документального фильма, посвящённого операции по захвату «вагнеровцев». Из его слов становится понятно, что в основе расследования лежит версия Порошенко.«Это все было придумано гениально. И вдруг сейчас ваше правительство говорит, что такого не было никогда и что это выдумка российских спецслужб. Такой хороший проект, который сделал из российских спецслужб посмешище, клоунов, а государство отказывается от этого выигрыша. Я такого никогда не видел… Если было бы предательство, то это было бы очень-очень засекреченным звонком или намеком даже, которые нашими средствами не обнаружить.Самое простое объяснение — это был испуг, это было решение не создавать такую конфронтацию с Россией. Предательство или политический страх — я не уверен, но если даже политическая трусость, то и это очень плохо", — заявил Грозев.В команде Зеленского не могли не осознавать всю серьезность ситуации. Не важно, в сущности, что произошло на самом деле — если Bellingcat объявит Ермака «агентом Кремля», то от такого позора президенту Украины будет трудно отмыться. Если вообще возможно. Документальный фильм о «вагнеровцах» — это прямая дорога к дестабилизации правящего большинства в Верховной Раде, политическому кризису и досрочным выборам (как минимум, парламентским).Кроме того, Bellingcat угрожает подорвать отношения Зеленского с западными кураторами, которые от него и так не в восторге. Показательный факт: Джо Байден до сих пор не удосужился созвониться с президентом Украины (о личном приеме в Белом доме речь вообще не идет). Злые языки говорят, что хозяин Белого дома тоже ждет результатов сенсационного расследования Bellingcat. Если информация о российском «кроте» в ближайшем окружении Зеленского подтвердится, то хорошие отношения с Байденом ему точно не грозят…Издание «Зеркало недели» сообщает, что в конце февраля Украину посетил заместитель главы МИ-6 Ли Лоуренс. Украинские чиновники убеждали его повлиять на Bellingcat (которая небезосновательно считается «сливным бочком» британской разведки) и не допустить выхода фильма о срыве спецоперации по задержанию российских «чэвэкашников».С той же просьбой обращались и к послу Её Величества на Украине Мелинде Симонс. Но в ответ британцы якобы напомнили, что у них в стране — свобода слова, и власти не могут затыкать рот журналистам.По всей видимости, Bellingcat все же опубликуют расследование о «зраде» Ермака, а то и самого Зеленского. В этом случае президенту Украины снова придется доказывать Западу свою лояльность. Каким образом? Вариантов много: принятие новых антироссийских законов, которые уже лежат на рассмотрении Верховной Рады, запрет партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», уголовное преследование Коломойского (с перспективой его экстрадиции в Соединенные Штаты).Но это еще «цветочки». Самый действенный способ продемонстрировать собачью верность новому президенту США — «поджечь» Донбасс. К такому решению Зеленского будет подталкивать расследование Bellingcat.Алексей Ильяшевич