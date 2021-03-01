Синоптики прогнозируют днем 16 марта в ЛНР до 8 градусов тепла

Температура воздуха в Республике 16 марта будет колебаться от 2 градусов мороза ночью до 8 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 15 марта до 21:00 16 марта на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица; ветер юго-восточный 9-14 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью минус 2 – плюс 3 градуса, днем от 3 до 8 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит ноль — 2 градуса тепла, днем – плюс 5-7 градусов.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью ожидается минус 1 – плюс 1 градус ночью и 4-6 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 1 до 3 градусов выше нуля ночью и от 6 до 8 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 180 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 16 марта метеорологи отмечали в 1884 году – минус 17,4 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1974 году и составляла плюс 13,4 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 16 марта – 06:04, время захода – 19:03. Продолжительность светового дня составит 12 часов 59 минут.

По предварительному прогнозу, 17-18 марта ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут осадки, преимущественно в виде дождя, температурный фон существенно не изменится.

15 марта — Луганск