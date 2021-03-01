Как в Донбассе пережили настораживающие прогнозы киевского журналиста Гордона?

День мой прошёл на полигонах. Народная милиция ДНР била из танков и автоматов-пулемётов. Приезжал Денис Пушилин, пообщался с офицерами и солдатами, сообщил, что готовится ряд законов обеспечивающих дальнейшую социальную поддержку военных.Я не уточнял в чём тут дело, но, на мой взгляд это должна быть тема денежного довольствия, студенческих квот для военных в ВУЗах ДНР (многие уже имеют Российские лицензии), что-то связанное с жильём и особыми пенсиями… Но, посмотрим, что будет.Денис Пушилин вручил командирам ключи от нескольких машин «УАЗ-Патриот», очень удобных для ведения разведывательных действий, и вообще, обслуживания позиций на линии фронта. Это лишь часть, как я понимаю, техники, которая, в скором времени, поступит в автопарк Народной милиции ДНР.Теперь, собственно, о «Дне Гордона». У киевского журналиста, после ожидаемого предсказательного фурора опять «штанга»! Никаких громких заявлений Киев не сделал. Думали объявят всем врагам «настоящую войну», или вообще, пойдут в атаку… Нет.Духу не хватило (хотя, время до полуночи для громких заявлений ещё осталось).В Донбассе никаким заявлениям Киева давно не верят, встречных шагов не ждут, в ответ на обещания лишь ухмыляются. Как сказал Денис Пушилин, заявления «всяких гордонов» и украинских политиков нас не волнуют, мы идём своей дорогой.На полигоне Главу ДНР тем не менее, спровоцировали. Сначала предложили проехаться на БМП. Он не отказался, и пренебрегая полигонными условиями, занял место командира машины. Потом попросил научить управлять. Экспромт закончился тем, что Глава ДНР бороздил полигон, огибая препятствия, управляя БМП.А вообще, в ДНР, кроме экономических, есть ещё проблемы. Например, с вакцинацией. Это проблема трудовая, решаемая. Осталось привить несколько сот офицеров и бойцов Народной милиции, помощь в этом оказывает Республиканский Минздрав. Вакцины хватает, но некоторые военные, в противовес собственным опасениям, набираются решительности. Впрочем, подавляющее большинство уже вакцинированы.Паспортизация тоже постепенно набирает обороты. И у гражданских и у силовиков. Первый этап – получение паспортов ДНР успешно продвигается. Обэкономике не рассуждаю. Во-первых, я в ней не особенно силён, и, во-вторых, особо лучезарных новостей у меня по этой теме не имеется.А так… Стреляют. И не только на полигонах. Знаю точно, что в ДНР решение теперьстрелять в ответ уже имеет практическую реализацию.Александр Сладко