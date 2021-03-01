Курсы валют в Луганске 16 марта
Государственный банк информирует о том, что с 16 марта 2021 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США 73,2317 рублей
1 ЕВРО 87,3508 рублей
10 украинских гривен 26,4088 рублей
Вчера, 15 марта в Луганске курс основных валют был следующим:
1 доллар США 73,5081 рубль
1 ЕВРО 87,7981 рубль
10 украинских гривен 26,5066 рублей Экономика - Сегодня, 06:00 67
1 доллар США 73,2317 рублей
1 ЕВРО 87,3508 рублей
10 украинских гривен 26,4088 рублей
Вчера, 15 марта в Луганске курс основных валют был следующим:
1 доллар США 73,5081 рубль
1 ЕВРО 87,7981 рубль
10 украинских гривен 26,5066 рублей Экономика - Сегодня, 06:00 67
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