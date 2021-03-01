Харьковчанин, который участвовал в афере с квартирами переселенцев в Луганске сдался СБУ



Безработный харьковчанин помогал мошенникам из Луганска воровать квартиры переселенцев, а потом сдался СБУ. Дергачевский районный суд Харьковской области освободил его от ответственности благодаря сотрудничеству со следствием, сообщает Depo.

В прошлом году к мужчине обратился житель Луганска с предложением приобрести на территории Украины почтовые марки АО «Укрпочта» и передать их в руки мошенников , находящихся на территории ЛНР.

В июне 2020 года обвиняемый заказал 13 листов А4, на каждом из которых было напечатано 99 марок. Через месяц человек в Харькове получил марки в отделении «Новой почты» и отправился на встречу с представителями Луганска в Белгород, чтобы передать марки. Обвиняемый собирался пересечь границу на автобусе через пункт пропуска «Гоптовка». Управление СБУ Харьковской области следило за мужчиной и задержало его на таможенном посту. Марки оказались поддельными, их серийное производство расположено на территории Приднестровской Молдавской Республики, в Украину их привозят контрабандой, чем наносят ущерб АО «Укрпочта» на почти 50 млн грн.

В Луганске марки использовали для передачи переселенцам почтовой корреспонденции. Мошенники в письмах требовали от граждан, которые покинули неподконтрольную территорию, подтвердить право на недвижимость, которая осталась в Луганске. В случае неполучения подтверждения мошенники грозило лишить людей имущественных прав на недвижимость.

Марки «Укрпочты» они использовали, чтобы создавалось впечатление, что письма прислали украинские государственные органы, и тем самым подрывалась к ним доверие.

Задержанный СБУ мужчина согласился сотрудничать со следствием и 20 октября сообщил следователю СБУ о преступлении. В суде обвиняемый свою вину в совершении уголовного преступления признал, а прокурор заявил ходатайство об освобождении харьковчанина от уголовной ответственности.



Суд ходатайство удовлетворил, а уголовное производство было закрыто. Напомним, ранее СБУ предупредила возможное хищение государственных средств иностранной компанией, которая едва не выиграла тендер на строительство дороги государственного значения на Харьковщине.

Новости Региона - Сегодня, 07:00 248 С мужчины полностью сняли обвинения после того, как он добровольно обратился к следователю с заявлением о преступлении. Харьковчанин в течение полугода был подельником мошенников из Луганска и выполнял их заказы на территории Украины.Безработный харьковчанин помогал мошенникам из Луганска воровать квартиры переселенцев, а потом сдался СБУ. Дергачевский районный суд Харьковской области освободил его от ответственности благодаря сотрудничеству со следствием, сообщает Depo.В прошлом году к мужчине обратился житель Луганска с предложением приобрести на территории Украины почтовые марки АО «Укрпочта» и передать их в руки мошенников , находящихся на территории ЛНР.В июне 2020 года обвиняемый заказал 13 листов А4, на каждом из которых было напечатано 99 марок. Через месяц человек в Харькове получил марки в отделении «Новой почты» и отправился на встречу с представителями Луганска в Белгород, чтобы передать марки. Обвиняемый собирался пересечь границу на автобусе через пункт пропуска «Гоптовка». Управление СБУ Харьковской области следило за мужчиной и задержало его на таможенном посту. Марки оказались поддельными, их серийное производство расположено на территории Приднестровской Молдавской Республики, в Украину их привозят контрабандой, чем наносят ущерб АО «Укрпочта» на почти 50 млн грн.В Луганске марки использовали для передачи переселенцам почтовой корреспонденции. Мошенники в письмах требовали от граждан, которые покинули неподконтрольную территорию, подтвердить право на недвижимость, которая осталась в Луганске. В случае неполучения подтверждения мошенники грозило лишить людей имущественных прав на недвижимость.Марки «Укрпочты» они использовали, чтобы создавалось впечатление, что письма прислали украинские государственные органы, и тем самым подрывалась к ним доверие.Задержанный СБУ мужчина согласился сотрудничать со следствием и 20 октября сообщил следователю СБУ о преступлении. В суде обвиняемый свою вину в совершении уголовного преступления признал, а прокурор заявил ходатайство об освобождении харьковчанина от уголовной ответственности.Суд ходатайство удовлетворил, а уголовное производство было закрыто. Напомним, ранее СБУ предупредила возможное хищение государственных средств иностранной компанией, которая едва не выиграла тендер на строительство дороги государственного значения на Харьковщине.Новости Региона - Сегодня, 07:00 248

Метки: {keywords}