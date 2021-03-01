На КПВВ «Счастье» министр лично проверил, что работает на не работающем пункте пропуска. ФОТО



Но, нет худа без добра: министр дал поручение главе военно-гражданской администрации города Счастье Александру Донцу выполнить за государственные средства термомодернизации домов, расположенных вблизи КПВВ, а также обустроить прилегающую территорию. Жителям Счастья неплохой «бонус».

Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев лично проверил, как работает электронная очередь в ЦНАП на КПВВ в Счастье. Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на ЛугОГА

Во время рабочей поездки Министр развития общин и территорий Украины также осмотрел новый контрольный пункт въезда-выезда «Счастье».

В частности, он посетил отделение «Ощадбанка», почту и ЦНАП, который предоставляет 88 административных услуг.

Алексей Чернышев отметил современные сервисы и подчеркнул стратегическую важность работы КПВВ «Счастье», через который возможно наладить транспортное сообщение с неподконтрольной частью Луганской области, тем более, что здесь создана отдельная полоса для гуманитарных грузов.

В ЦНАП он проверил, как работает электронная очередь на регистрацию недвижимости.

«Клиент № 3, подойдите к оператору № 2», — пригласили чиновника, когда пришло время.

Кстати, сейчас ЦНАП предоставляет услуги жителям Счастьенской громады — ежедневно его посещают около 50 человек. А с момента открытия услугами воспользовались уже более 2000 человек.

По словам сотрудников ЦНАП, они готовы к нагрузкам при полноценной работе КПВВ, который ежедневно пересекать 15 000 в обоих направлениях.

Общаясь с персоналом Центра предоставления административных услуг, Министр развития общин и территорий также поинтересовался — может ли он, к примеру, получить паспорт в этом ЦНАП?

Всего здесь работают две станции для выдачи паспортов — гражданина Украины в форме ID-карты и паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Однако, из-за вопроса перерегистрации, связанные с изменением административно-территориального устройства, эти услуги временно не предоставляются.

Алексей Чернышев поручил ускорить эти процессы и заметил: «Поскольку станции выдачи паспортов расположены на втором этаже ЦНАП, то необходимо учитывать потребности людей с инвалидностью. То есть, установить подъёмника или обработать другой вариант улучшения доступности».

Кроме того, министр поручил главе военно-гражданской администрации города Счастье Александру Донцу выполнить за государственные средства термомодернизации домов, расположенных вблизи КПВВ, а также обустроить прилегающую территорию.

Фото: ЛугОГА

Новости Украины - Сегодня, 08:00 272 Министр развития громад и территорий Украины лично проверил, что работает на неработающем КПВВ и отругал местных руководителей за отсутствие лифта для инвалидов и грязную территорию вокруг КПВВ.Но, нет худа без добра: министр дал поручение главе военно-гражданской администрации города Счастье Александру Донцу выполнить за государственные средства термомодернизации домов, расположенных вблизи КПВВ, а также обустроить прилегающую территорию. Жителям Счастья неплохой «бонус».Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев лично проверил, как работает электронная очередь в ЦНАП на КПВВ в Счастье. Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на ЛугОГАВо время рабочей поездки Министр развития общин и территорий Украины также осмотрел новый контрольный пункт въезда-выезда «Счастье».В частности, он посетил отделение «Ощадбанка», почту и ЦНАП, который предоставляет 88 административных услуг.Алексей Чернышев отметил современные сервисы и подчеркнул стратегическую важность работы КПВВ «Счастье», через который возможно наладить транспортное сообщение с неподконтрольной частью Луганской области, тем более, что здесь создана отдельная полоса для гуманитарных грузов.В ЦНАП он проверил, как работает электронная очередь на регистрацию недвижимости.«Клиент № 3, подойдите к оператору № 2», — пригласили чиновника, когда пришло время.Кстати, сейчас ЦНАП предоставляет услуги жителям Счастьенской громады — ежедневно его посещают около 50 человек. А с момента открытия услугами воспользовались уже более 2000 человек.По словам сотрудников ЦНАП, они готовы к нагрузкам при полноценной работе КПВВ, который ежедневно пересекать 15 000 в обоих направлениях.Общаясь с персоналом Центра предоставления административных услуг, Министр развития общин и территорий также поинтересовался — может ли он, к примеру, получить паспорт в этом ЦНАП?Всего здесь работают две станции для выдачи паспортов — гражданина Украины в форме ID-карты и паспорта гражданина Украины для выезда за границу.Однако, из-за вопроса перерегистрации, связанные с изменением административно-территориального устройства, эти услуги временно не предоставляются.Алексей Чернышев поручил ускорить эти процессы и заметил: «Поскольку станции выдачи паспортов расположены на втором этаже ЦНАП, то необходимо учитывать потребности людей с инвалидностью. То есть, установить подъёмника или обработать другой вариант улучшения доступности».Кроме того, министр поручил главе военно-гражданской администрации города Счастье Александру Донцу выполнить за государственные средства термомодернизации домов, расположенных вблизи КПВВ, а также обустроить прилегающую территорию.Фото: ЛугОГА Новости Украины - Сегодня, 08:00 272

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