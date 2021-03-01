Аксенов рассказал о позиции Крыма при передаче Украине в 1954 году

Крымчане выступили бы против передачи полуострова из РСФСР в состав Украинской ССР в 1954 году, если бы могли предвидеть будущее после распада Советского Союза, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.«В 1954 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев принял решение (о передаче Крыма в состав УССР) в рамках одной страны, поэтому люди особо разницу не чувствовали. Был рубль, можно было ехать без загранпаспортов в любую республику, никаких проблем не было, поэтому так к этому люди и отнеслись», – сказал Аксенов в интервью РИА «Новости».По его мнению, если бы кто-то мог предвидеть будущее, население и тогда было бы против. Также Аксенов добавил, что немаловажным мотивом решения людей на референдуме стало восстановление исторической справедливости.«Историческая справедливость, поэтому высокий уровень поддержки... В 2014 году это было историческое решение, принятое президентом при поддержке, волеизъявлении крымчан. Он видел, что подавляющее большинство людей «за», и защита граждан лежала в основе этого решения о воссоединении», – сказал глава региона.Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крым всегда был и навсегда останется русской землей, Украина никогда не имела законного права на полуостров.Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.Евгений Шестак