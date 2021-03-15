Донбасс. Оперативная лента военных событий 16.03.2021
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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- Лента военных событий в Новороссии за 15.03.2021
09:00 Оперативная обстановка в ЛНР за сутки с 15 на 16 марта
Обстановка в Донбассе характеризуется, как напряженная и имеет тенденцию к обострению. Руководство Украины и их кураторы заинтересованы в сохранении очага напряженности на юго-востоке страны, для чего готовы нарушив мирные договоренности возобновить активные боевые действия, оправдывая экономический и политический кризис продолжающимся конфликтом, говорится в сообщении Управления НМ ЛНР.
В настоящее время в зоне проведения «ООС» ежедневно совершаются провокационные обстрелы из минометов и стрелкового оружия, вблизи линии боевого соприкосновения, таким образом, сохраняется вероятность возобновления Украиной активной фазы боевых действий с целью вовлечения РФ в конфликт.
В настоящее время, в зоне ответственности НМ ЛНР, в ОТГ «Север» формирование ударных группировок противника не отмечено. Отмечается общее увеличение военного контингента, и приведение его в состояние полной боеготовности.
Также в нарушение третьего пункта дополнительных мер, противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории.
В жилых районах н. п. Троицкое выявлено:
вњ”пёЏ7 бронированных разведывательно-дозорных машин (БРДМ-2);
вњ”пёЏ1боевая бронированная машина;
вњ”пёЏ2 зенитных установки (ЗУ-23, 23 мм);
вњ”пёЏ2 бронетранспортер (МТ-ЛБ);
вњ”пёЏВ н.п. Новозвановка обнаружена 1 боевая машина пехоты (БМП-2)
вќ—пёЏНа Ж/Д станции в н.п. Рубежное, за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения зафиксировано 19 самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика», 122 мм.
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