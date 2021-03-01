Российский Т-90М может претендовать на статус самого мощного и грозного танка

Новый российский боевой танк Т-90М «Прорыв-3» стал более быстрым, грозным и живучим по сравнению с его более ранней модификацией. Новейший образец российской бронетехники имеет усиленную защиту от ПТУРС.Танк Т-90 третьего поколения, который до сих пор стоит на вооружении более чем 10 стран, был одним из самых надежных боевых танков в новейшей истории. Однако с развитием технологий возникла острая необходимость в его модернизации.Как сообщается, новый Т-90М «Прорыв-3» оснащен множеством передовых функций и имеет улчшенные характеристики, в том числе повышенную защищенность от противотанковых управляемых ракет, что делает его более живучим в бою, быстрым и смертоносным.Этот танк, получивший название «Прорыв-3», станет самым совершенным вариантом экспортной версии основного боевого танка Т-90МС.Модернизация Т-90 проводится на фоне реализации в России амбициозного проекта по разработке нового поколения танка Т-14 «Армата».Производитель танков Т-90М «Прорыв», оборонное предприятие «Уралвагонзавод», входящее в состав госкорпорации «Ростех», поставило партию этих машин российской армии в начале марта.Новый танк превосходит по боевым возможностям своего предшественника. Это достигнуто при сохранении ключевых преимуществ предыдущей модели, таких как исключительная надежность и минимальный объем технического обслуживания во время эксплуатации.В модернизированном танке есть несколько конструктивных доработок. Он имеет новую башню с мощной 125-мм пушкой, которая может стрелять более мощными боеприпасами и ракетами, поражая танки противника на расстоянии до 5 километров.Машина оснащена новой системой управления огнем «Калина» со встроенным комплексом прицеливания. Кроме того, новый танк оснащен двигателем, который обеспечивает заметный прирост мощности: вместо 840-сильного двигателя В-84МС для Т-90 стоит новый В-92С2Ф с мощностью 1130 л.с. Утверждается, что у нового двигателя улучшенные характеристики по соотношению мощности и массы.«У этих боевых машин принципиально новая башня и более мощный двигатель. Они оснащены новым многоканальным прицелом, который обеспечивает применение оружия в любое время суток, а одной из главных особенностей модернизированного танка является возможность обмена данными с другими машинами в режиме реального времени», — сказал генерал-лейтенант Сергей Кисель.По имеющимся данным, танк Т-90М производится для российских вооруженных сил. Однако сама платформа Т-90 имеет несколько экспортных версий, включая экономичный Т-90С и более совершенный Т-90МС.В то время как танки Т-90С экспортировались в развивающиеся страны, танки Т-90МС поставлялись в Индию.Танки Т-90М имеют более универсальное основное вооружение и могут стрелять несколькими различными типами боеприпасов.К ним относятся осколочно-фугасные противотанковые, осколочно-фугасные кумулятивные и бронебойные подкалиберные снаряды со стабилизированным оперением, а также управляемые противотанковые ракеты.На этих танках вместо системы динамической защиты своего предшественника «Контакт-5» используется новая и более эффективная система «Реликт».«Реликт» обеспечивает усиленную защиту от определенных типов снарядов, включая противотанковые управляемые ракеты и кумулятивные снаряды.Источник