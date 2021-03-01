

"Если какая-то большая армия вооружается российскими системами, то и эта армия, и эта страна отдаляются от Соединенных Штатов как в военном, так и в политическом отношении", — комментирует издание Печат.



Россия все больше обходит американскую валюту в сделках по продажам вооружения, что лишает Вашингтон "последнего козыря", пишет сербское издание Печат.ФБА «Экономика сегодня»Сербские журналисты уверены, что Россия постепенно развивает стратегию расчетов, которая обходит Соединенные Штаты Америки. Если быть точнее, то в статье говорится об обходе американской валюты. Такие действия очень беспокоят Вашингтон, так как это лишает его "последнего козыря.Соединенные Штаты Америки готовы начать разворачивать жесткие действия и санкции, чтобы только помешать другим странам закупать российское вооружение. Вашингтон не может допустить потерю военного контроля над всем миром, пишут сербские обозреватели.Сербские журналисты обращают внимание на то, что российские оборонные технологии все еще остаются недостижимыми для Запада. Например, системы ПВО России, а также зенитно-ракетный комплекс С-500. Все это очень сильно беспокоит американских военных экспертов, подытоживают авторы статьи.Николай Денежкин