Школы на Донбассе сами будут определять когда начнутся весенние каникулы





Существует запланированное пребывание школьников на весенних каникулах, но из-за увеличения количества больных коронавирусом в некоторых регионах дети уже начали отдыхать.

Об этом сообщает «Апостроф».

Большинство украинских школьников в 2021 году пойдут на весенние каникулы с 22 по 28 марта или же с 29 марта по 3 апреля.

Но Министерство образования и науки напомнило, что оно предоставило украинским школам возможность самим принимать решение в организационных вопросах, в том числе и введение каникул.

В связи с быстрым распространением коронавирусной инфекции в некоторых громадах Киевской, Ивано-Франковской, Черновицкой, и других областей весенние каникулы начались еще 9 марта и продлятся до 14 марта включительно. Новости Украины - Сегодня, 10:30 153 Школы в Луганской и Донецкой области могут сами принимать решение о введении каникул.Существует запланированное пребывание школьников на весенних каникулах, но из-за увеличения количества больных коронавирусом в некоторых регионах дети уже начали отдыхать.Об этом сообщает «Апостроф».Большинство украинских школьников в 2021 году пойдут на весенние каникулы с 22 по 28 марта или же с 29 марта по 3 апреля.Но Министерство образования и науки напомнило, что оно предоставило украинским школам возможность самим принимать решение в организационных вопросах, в том числе и введение каникул.В связи с быстрым распространением коронавирусной инфекции в некоторых громадах Киевской, Ивано-Франковской, Черновицкой, и других областей весенние каникулы начались еще 9 марта и продлятся до 14 марта включительно. Новости Украины - Сегодня, 10:30 153

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