В«Катастрофа, доверие потеряно!В»: немецкие СМИ о приостановке AstraZeneca

«Уровень осложнений после вакцинации составляет менее одного человека на 100 000. Это сопоставимо с частотой тромбозных осложнений при применении BioNTech, а также среди непривитых людей. Приостановка применения AstraZeneca наносит ущерб Германии в рамках третьей волны, потому что просто не хватает вакцин для первоначальной иммунизации, что нам действительно необходимо сделать сейчас», — сказал Лаутербах.

«Таким образом вы теряете доверие», — заявил AFP президент фонда Ойген Брыш.

«Приостановка вакцинации фатальна в борьбе с пандемией! Она задерживает быструю вакцинацию и, таким образом, в конечном итоге приводит к более высокому уровню смертности. С увеличением числа инфекций вакцинация становится гонкой против времени, против смерти. Теперь те, у кого не было возражений, начнут задаваться вопросом, даже если власти позже выпустят препарат. Доверие потеряно», — считает Кучаты.

«Федеральное правительство вслед за другими странами отказывается от вакцины AstraZeneca после того, как появились опасные побочные эффекты. Решение с далеко идущими последствиями, которые трудно предсказать, будет стоить многих жизней и здоровья. Отказ от вакцинации AstraZeneca будет означать, что люди не будут вакцинированы в ближайшем будущем».

«Katastrophe! Как только эксперты рассеивают первые опасения по поводу AstraZeneca, возникают новые опасения. Случаи тромбоза сейчас вызывают путаницу. Конечно, это правильно и важно, чтобы эксперты тщательно расследовали это дело. Прежде всего, кампания вакцинации требует доверия…».

Немецкие эксперты резко критикуют решение Министерства здравоохранения Германии о приостановке введения британо-шведской вакцины AstraZeneca. «Катастрофа!», «Доверие потеряно!», — вот лишь некоторые реплики мейнстримных экспертов.Одним из первых раскритиковавших отказ от британо-шведской вакцины стал медицинский эксперт, член партии СДПГ Карл Лаутербах, заявивший Bild, что приостановка иммунизации AstraZeneca является «очевидной ошибкой».Затем к сонму критиков присоединился Немецкий фонд защиты пациентов.Глава СДПГ в земле Северный Рейн-Вестфалия Томас Кучаты в заявлении для Spiegel назвал решение о временной приостановке вакцинации вакциной AstraZeneca «катастрофой».Daily Welt со ссылкой на научные рекомендации Института Пауля Эрлиха добавляет:Издание RP Online ещё более сгущает краски:Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан попытался успокоить общественность, подчеркнув, что решение о временной приостановке введения британо-шведской вакцины является «предупредительным» и «техническим», а не политическим.Напоминаем, что в Германии 1,6 миллиона человек получили вакцину AstraZeneca. Из них семь человек пострадали от внезапной тромбоэмболии — острой закупорки кровеносного сосуда тромбом, оторвавшимся от места своего образования.источник