В«Катастрофа, доверие потеряно!В»: немецкие СМИ о приостановке AstraZeneca
Немецкие эксперты резко критикуют решение Министерства здравоохранения Германии о приостановке введения британо-шведской вакцины AstraZeneca. «Катастрофа!», «Доверие потеряно!», — вот лишь некоторые реплики мейнстримных экспертов.
Одним из первых раскритиковавших отказ от британо-шведской вакцины стал медицинский эксперт, член партии СДПГ Карл Лаутербах, заявивший Bild, что приостановка иммунизации AstraZeneca является «очевидной ошибкой».
«Уровень осложнений после вакцинации составляет менее одного человека на 100 000. Это сопоставимо с частотой тромбозных осложнений при применении BioNTech, а также среди непривитых людей. Приостановка применения AstraZeneca наносит ущерб Германии в рамках третьей волны, потому что просто не хватает вакцин для первоначальной иммунизации, что нам действительно необходимо сделать сейчас», — сказал Лаутербах.
Затем к сонму критиков присоединился Немецкий фонд защиты пациентов.
«Таким образом вы теряете доверие», — заявил AFP президент фонда Ойген Брыш.
Глава СДПГ в земле Северный Рейн-Вестфалия Томас Кучаты в заявлении для Spiegel назвал решение о временной приостановке вакцинации вакциной AstraZeneca «катастрофой».
«Приостановка вакцинации фатальна в борьбе с пандемией! Она задерживает быструю вакцинацию и, таким образом, в конечном итоге приводит к более высокому уровню смертности. С увеличением числа инфекций вакцинация становится гонкой против времени, против смерти. Теперь те, у кого не было возражений, начнут задаваться вопросом, даже если власти позже выпустят препарат. Доверие потеряно», — считает Кучаты.
Daily Welt со ссылкой на научные рекомендации Института Пауля Эрлиха добавляет:
«Федеральное правительство вслед за другими странами отказывается от вакцины AstraZeneca после того, как появились опасные побочные эффекты. Решение с далеко идущими последствиями, которые трудно предсказать, будет стоить многих жизней и здоровья. Отказ от вакцинации AstraZeneca будет означать, что люди не будут вакцинированы в ближайшем будущем».
Издание RP Online ещё более сгущает краски:
«Katastrophe! Как только эксперты рассеивают первые опасения по поводу AstraZeneca, возникают новые опасения. Случаи тромбоза сейчас вызывают путаницу. Конечно, это правильно и важно, чтобы эксперты тщательно расследовали это дело. Прежде всего, кампания вакцинации требует доверия…».
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан попытался успокоить общественность, подчеркнув, что решение о временной приостановке введения британо-шведской вакцины является «предупредительным» и «техническим», а не политическим.
Напоминаем, что в Германии 1,6 миллиона человек получили вакцину AstraZeneca. Из них семь человек пострадали от внезапной тромбоэмболии — острой закупорки кровеносного сосуда тромбом, оторвавшимся от места своего образования.
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