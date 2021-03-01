В Луганске из-за короткого замыкания в телевизоре возник пожар в многоэтажном доме. Серьезно пострадала пенсионерка



Вчера, 15 марта, произошел пожар в многоквартирном доме на улице Алексеева в Луганске. В результате пострадала 73-летняя женщина. С диагнозом «термоингаляционная травма, ожог верхних дыхательных путей, отравление продуктами горения тяжелой степени» она госпитализирована в Луганскую республиканскую клиническую больницу. Предварительная причина возгорания в квартире пенсионерки — короткое замыкание электропроводки телевизора.

«Всего за сутки ликвидировано семь пожаров, на одном из которых погибла женщина, личность которой устанавливается», — говорится в сообщении МЧС.

Инцидент произошел рано утром 15 марта в Алчевске, в жилом доме на улице Воровского. К моменту прибытия пожарных огнем был охвачен весь дом, обрушилась крыша.

«Пожар был ликвидирован спустя шесть часов. При разборе конструкций было обнаружено тело сильно обгоревшей женщины. Причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении», — сообщили в МЧС.

Хозяин дома рассказал, что накануне он пригласил в гости друга и трех женщин. Все выпивали и курили на кухне, где и находился очаг возгорания. Ночью владелец дома проснулся от едкого запаха дыма, разбудил троих гостей, но еще одну женщину найти не смог.

«К этому времени по всему помещению распространился дым, огонь полыхал возле входной двери. Мужчина разбил окно в комнате и таким образом выбрался на улицу. Телефонов с собой не было ни у кого, рядом пустырь, поэтому вызов о пожаре поступил очень поздно», — добавили в пресс-службе.

Происшествия - Сегодня, 11:16 187 Женщина погибла на пожаре в частном доме в Алчевске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.Вчера, 15 марта, произошел пожар в многоквартирном доме на улице Алексеева в Луганске. В результате пострадала 73-летняя женщина. С диагнозом «термоингаляционная травма, ожог верхних дыхательных путей, отравление продуктами горения тяжелой степени» она госпитализирована в Луганскую республиканскую клиническую больницу. Предварительная причина возгорания в квартире пенсионерки — короткое замыкание электропроводки телевизора.«Всего за сутки ликвидировано семь пожаров, на одном из которых погибла женщина, личность которой устанавливается», — говорится в сообщении МЧС.Инцидент произошел рано утром 15 марта в Алчевске, в жилом доме на улице Воровского. К моменту прибытия пожарных огнем был охвачен весь дом, обрушилась крыша.«Пожар был ликвидирован спустя шесть часов. При разборе конструкций было обнаружено тело сильно обгоревшей женщины. Причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении», — сообщили в МЧС.Хозяин дома рассказал, что накануне он пригласил в гости друга и трех женщин. Все выпивали и курили на кухне, где и находился очаг возгорания. Ночью владелец дома проснулся от едкого запаха дыма, разбудил троих гостей, но еще одну женщину найти не смог.«К этому времени по всему помещению распространился дым, огонь полыхал возле входной двери. Мужчина разбил окно в комнате и таким образом выбрался на улицу. Телефонов с собой не было ни у кого, рядом пустырь, поэтому вызов о пожаре поступил очень поздно», — добавили в пресс-службе.Происшествия - Сегодня, 11:16 187

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