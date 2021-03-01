На вечерние концерты приглашает Луганская филармония
Артисты Луганской академической филармонии представят джазовую программу и камерный концерт вечером 18 и 19 марта. Об этом сообщили в отделе информационной политики и рекламы учреждения культуры.
«В четверг, 18 марта, в 17.00 ансамбль эстрадной и джазовой музыки «Combo» подарит луганчанам программу «Классика популярной музыки в джазе». В исполнении коллектива под руководством Алексея Лисицына прозвучат композиции Веласкес, Уандера, Маккартни, Рассела, Харриса», — говорится в сообщении.
В пятницу, 19 марта, в 16.00 в малом зале состоится камерный концерт «В песне той — душа народа». Камерно-вокальный мужской ансамбль под руководством Романа Монахова исполнит казачьи, русские и украинские народные песни, а также произведения патриотической тематики.
Культура - Сегодня, 11:00 197
«В четверг, 18 марта, в 17.00 ансамбль эстрадной и джазовой музыки «Combo» подарит луганчанам программу «Классика популярной музыки в джазе». В исполнении коллектива под руководством Алексея Лисицына прозвучат композиции Веласкес, Уандера, Маккартни, Рассела, Харриса», — говорится в сообщении.
В пятницу, 19 марта, в 16.00 в малом зале состоится камерный концерт «В песне той — душа народа». Камерно-вокальный мужской ансамбль под руководством Романа Монахова исполнит казачьи, русские и украинские народные песни, а также произведения патриотической тематики.
Культура - Сегодня, 11:00 197
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