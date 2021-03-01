В России обнаружен южноафриканский коронавирус

«Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, два – относящихся к южноафриканскому варианту; изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не выявлено», – передает ТАСС сообщение ведомства. Еще в 16 случаях выявлены другие мутации коронавируса.

Медики выявили в России южноафриканский штамм коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре.По данным ведомства, за последнее время проведен сбор 8159 образцов клинического материала от лиц, прибывших из-за рубежа и контактных с ними, лиц с подозрением на повторное инфицирование, больных с устойчивостью к лечению, детей до пяти лет с тяжелыми формами заболевания, лиц с нетипичным течением заболевания, из крупных эпидемических очагов и других групп. Уточняется, что исследования проводят 14 научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора.Напомним, в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас нет очевидных данных, свидетельствующих об усилении эпидемического процесса из-за мутаций коронавируса.