Участники гумподгруппы не определили дату открытия новых пунктов пропуска – делегация ЛНР

Участники рабочей группы по гуманитарным вопросам Контактной группы в ходе прошедшего в режиме видеоконференции заседания не определили дату одновременного открытия пунктов пропуска в районе Счастья и Золотого. Об этом сообщила пресс-секретарь делегации ЛНР в Контактной группе Мария Ковшарь.

"Определить дату одновременного открытия двух новых пунктов пропуска так и не удалось", - сказала она.

Ранее представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева заявляла, что украинская сторона умышленно саботирует открытие новых КПВВ в районе Счастья и Золотого.

Полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего ранее информировал, что решение об одновременном открытии двух новых пунктов пропуска "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое" откладывается до получения официального письменного подтверждения от Украины по ранее достигнутым договоренностям.

В марте 2020 года ЛНР и Киев достигли договоренности о создании двух новых пунктов пропуска через линию соприкосновения в районах Счастья и Золотого, работы по оборудованию КПП начались в июле. Не согласовав с ЛНР ряд ключевых аспектов функционирования пунктов пропуска, в том числе относящихся к сфере безопасности, Украина 10 ноября в одностороннем порядке открыла оба пункта пропуска. Республика сочла данные действия провокацией, ставящей под угрозу жизнь и здоровье лиц, пересекающих линию соприкосновения, и потребовала от Киева начать диалог, направленный на устранение проблем, препятствующих началу полноценной работы КПП. В настоящее время в зоне ответственности ЛНР действует только пешеходный пункт пропуска, расположенный в районе моста через реку Северский Донец у Станицы Луганской.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам и вопросам восстановления.

16 марта — Луганск