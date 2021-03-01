Суд приговорил военнослужащего к 12 годам лишения свободы за убийство - Генпрокуратура
Военный суд ЛНР приговорил военнослужащего, убившего в ходе ссоры знакомого, к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Республики.
"Подсудимый, будучи военнослужащим, находясь в одном из домов, расположенном в поселке городского типа Юрьевка Лутугинского района ЛНР, в ходе словесного конфликта на почве ранее возникших неприязненных отношений с применением предмета, используемого в качестве оружия, причинил тяжкий вред здоровью потерпевшему. От полученных телесных повреждений последний скончался", - говорится в сообщении.
Обвиняемый свою вину не признал и всячески пытался ввести следствие и суд в заблуждение, отметили в Генпрокуратуре.
"На основании собранных в ходе следствия доказательств Военным судом Луганской Народной Республики вынесен приговор, согласно которому военнослужащий осужден к 12 годам лишения свободы", - сообщили в ведомстве.
16 марта — Луганск
"Подсудимый, будучи военнослужащим, находясь в одном из домов, расположенном в поселке городского типа Юрьевка Лутугинского района ЛНР, в ходе словесного конфликта на почве ранее возникших неприязненных отношений с применением предмета, используемого в качестве оружия, причинил тяжкий вред здоровью потерпевшему. От полученных телесных повреждений последний скончался", - говорится в сообщении.
Обвиняемый свою вину не признал и всячески пытался ввести следствие и суд в заблуждение, отметили в Генпрокуратуре.
"На основании собранных в ходе следствия доказательств Военным судом Луганской Народной Республики вынесен приговор, согласно которому военнослужащий осужден к 12 годам лишения свободы", - сообщили в ведомстве.
16 марта — Луганск
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