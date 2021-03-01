Суд приговорил военнослужащего к 12 годам лишения свободы за убийство - Генпрокуратура

Военный суд ЛНР приговорил военнослужащего, убившего в ходе ссоры знакомого, к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Республики.

"Подсудимый, будучи военнослужащим, находясь в одном из домов, расположенном в поселке городского типа Юрьевка Лутугинского района ЛНР, в ходе словесного конфликта на почве ранее возникших неприязненных отношений с применением предмета, используемого в качестве оружия, причинил тяжкий вред здоровью потерпевшему. От полученных телесных повреждений последний скончался", - говорится в сообщении.

Обвиняемый свою вину не признал и всячески пытался ввести следствие и суд в заблуждение, отметили в Генпрокуратуре.

"На основании собранных в ходе следствия доказательств Военным судом Луганской Народной Республики вынесен приговор, согласно которому военнослужащий осужден к 12 годам лишения свободы", - сообщили в ведомстве.

16 марта — Луганск