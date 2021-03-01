Киев, объявляя освобожденных лиц в розыск, лжет об их процессуальной очистке – Кобцева

Киев, объявляя ранее помилованных и освобожденных лиц в розыск, лжет об их процессуальной очистке. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре по итогам состоявшегося сегодня в режиме видеоконференции заседания участников рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам Контактной группы заявила представитель ЛНР в подгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева."Когда мы стали говорить (на заседании участников рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам) об освобождении людей, о процессуальной очистке, украинской стороной было сказано, что мы им должны предоставить дополнительную информацию. Будучи представителем Республики в (гуманитарной) группе и проработав столько лет в рамках переговорного процесса, зная функционал СБУ, лично я не поверю, что СБУ что-то не знает", - отметила Кобцева.Она подчеркнула, что Республика готова предоставить списки людей, которых Киев передал Луганску в декабре 2019 года и в апреле 2020 года."Но факт заключается в том, что часть из этих людей, а на сегодняшний день у нас имеется список 12 человек, и из этих 12 человек есть лица, которые были помилованы указом президента (Украины), и находятся в розыске на сайте МВД Украины. Нам было объяснено, что с этим вопросом разберутся и что это какое-то техническое недоразумение. Но это наглая ложь, потому что к родственникам данных лиц приходили представители силовых структур, задавали вопрос, где находится их родственник, и (говорили) что его разыскивают. То есть опять мы видим лукавство, обман со стороны Украины", - заявила представитель ЛНР в рабочей подгруппе.Самой абсурдной ситуацией она назвала решение Верховного суда Украины, который в феврале 2021 года приговорил к 12 годам лишения свободы 86-летнего ученого из Харькова Мехти Логунова, освобожденного в рамках обмена удерживаемыми лицами в декабре 2019 года."Последовала риторика со стороны Украины, что "это действия адвоката и мы об этом не можем знать". Но это полный абсурд! Какому адвокату, по какому законодательству дана возможность аннулировать указ президента (о помиловании)? Я не получила ответ на свой вопрос. Сказать, что бардак происходит в Украине, это значит ничего не сказать. Но мне пообещали разобраться в ситуации с Логуновым Мехти", - проинформировала представитель ЛНР в гумподгруппе.Она добавила, что в рамках процессуальной очистки в адрес координатора подгруппы от ОБСЕ Тони Фриша "будет направлено письмо и будет предоставлен список с указанием, кто был освобожден под личное обязательство, кто был помилован указом президента, для того, чтобы координатор группы мог довести реальную картину действий Украины по процессуальной очистке".Ранее Кобцева сообщала, что Киев с января 2020 года не предоставляет ЛНР информацию об удерживаемых на территории Украины лицах, блокирует вопрос освобождения удерживаемых лиц, саботируя правовую очистку, а также до сих пор не может снять обвинения и завершить процессуальную очистку лиц, переданных Республикам Донбасса в рамках обмена пленными в конце декабря 2019 года.Представитель ЛНР в гумподгруппе также отмечала, что обмен удерживаемыми лицами не представляется возможным до приведения в соответствие Минским соглашениям постановления Верховной рады о местных выборах.Вопрос обмена лицами, удерживаемыми сторонами конфликта в Донбассе, является одним из основных пунктов Минских соглашений, которые предполагают применение принципа "всех на всех". Приверженность данному принципу была подтверждена на состоявшемся в начале декабря 2019 года в Париже саммите "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия и Украина), после которого 29 декабря состоялся первый за два года крупный обмен между Донбассом и Украиной: Народные Республики передали 76 человек, Киев - 124. В ходе обмена 16 апреля 2020 года Киев передал ЛНР и ДНР 14 человек и получил 20.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам и вопросам восстановления.16 марта — Луганск