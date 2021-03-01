Украина проигнорировала вопрос о лицах, разыскиваемых на территории ЛНР – Кобцева

Представители Украины на состоявшемся сегодня в режиме видеоконференции заседании участников рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам Контактной проигнорировали вопрос о разыскиваемых на территории ЛНР лицах. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре по итогам заседания заявила представитель ЛНР в гумподгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева."На вопрос, кого разыскивает Украина на территории Республики, представители Украины нам не ответили, отделавшись молчанием", – сказала она.Кобцева отметила, что к ней "поступают регулярные обращения от граждан как с территории Украины, так и проживающих на территории Республики, чьи родственники (в частности, на территории ЛНР) были задержаны и осуждены за госизмену, за проведение диверсионных актов"."И эти родственники показывали мне документы, у меня есть их копии, подписанные центром освобождения пленных, который создан при СБУ, что якобы эти лица поданы в списке на обмен, но мы их не отдаем. Украина обманывает людей", – заявила представитель ЛНР.Она добавила, что ЛНР "разыскивает на территории Украины до 50 человек"."Ответа на наш список мы не получили. У меня есть обращения от родственников, где они (сообщают о том, что) знают о фактах гибели, смерти своих близких людей. И родственники обращаются ко мне с просьбой, чтобы свидетельство о смерти им с территории Украины было предоставлено. Человек находится в списке тех, кого мы разыскиваем, а представители Украины нам информации никакой не предоставляют и, я так понимаю, предоставлять не захотят", – рассказала Кобцева.Ранее она сообщала, что Киев с января 2020 года не предоставляет ЛНР информацию об удерживаемых на территории Украины лицах, блокирует вопрос освобождения удерживаемых лиц, саботируя правовую очистку, а также до сих пор не может снять обвинения и завершить процессуальную очистку лиц, переданных Республикам Донбасса в рамках обмена пленными в конце декабря 2019 года.Представитель ЛНР в гумподгруппе также отмечала, что обмен удерживаемыми лицами не представляется возможным до приведения в соответствие Минским соглашениям постановления Верховной рады о местных выборах.Вопрос обмена лицами, удерживаемыми сторонами конфликта в Донбассе, является одним из основных пунктов Минских соглашений, которые предполагают применение принципа "всех на всех". Приверженность данному принципу была подтверждена на состоявшемся в начале декабря 2019 года в Париже саммите "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия и Украина), после которого 29 декабря состоялся первый за два года крупный обмен между Донбассом и Украиной: Народные Республики передали 76 человек, Киев - 124. В ходе обмена 16 апреля 2020 года Киев передал ЛНР и ДНР 14 человек и получил 20.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам и вопросам восстановления.16 марта — Луганск